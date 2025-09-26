Getty Images Singapur podría contar ya con la mejor infraestructura de sombra de cualquier ciudad del planeta.

El calor es la amenaza climática más letal para la humanidad; cada año mueren más personas por el calor que por las inundaciones, los huracanes y los incendios forestales sumados.

Y el riesgo es mayor en las ciudades, que se están calentando el doble de rápido que el resto del planeta debido al efecto isla de calor urbano.

A medida que las temperaturas peligrosas se vuelven más comunes, los líderes de ciudades de todo el mundo, desde París hasta Phoenix, están planeando estratégicamente ampliar la cobertura de sombra.

Pero es la sofocante nación insular de Singapur la que bien podría contar ya con la mejor infraestructura de sombra de cualquier ciudad del planeta.

Sus habitantes han tenido desde hace tiempo sus propios trucos para lidiar con la lluvia torrencial y el calor pegajoso.

Y el principal de ellos podría ser las aceras cubiertas.

El origen de esta sombra pública no está claro. Aunque estos "pasillos de metro y medio" que atraviesan las plantas bajas de tiendas y casas con arcadas se asemejan a los pórticos de Bolonia, podrían ser originarios del sudeste asiático.

Stamford Raffles, el funcionario colonial británico considerado fundador de Singapur a principios del siglo XIX, los incluyó en el primer plano urbano en 1822.

Raffles exigió pasajes despejados, continuos y cubiertos a ambos lados de cada calle para garantizar un tránsito eficiente en condiciones climáticas adversas.

Con el tiempo, sus "vías con veranda" (galerías techadas abiertas) cayeron en desuso. Pero Lee Kuan Yew, el poderoso primer ministro que guió a Singapur hacia la independencia en la década de 1960, los recuperó en una forma moderna.

Lee era un microgestor y tenía un interés particular en el clima y la comodidad. Creía que la humedad estaba frenando la productividad económica del país.

En interiores, transformó Singapur en lo que el periodista Cherian George llamó la "nación con aire acondicionado".

En exteriores, era un fanático de la sombra.

Pasarelas cubiertas

Lee era conocido por sermonear a sus subordinados sobre el mal diseño de senderos y paseos, a veces arrodillándose sobre el suelo abrasador para demostrarlo.

En las décadas de 1960 y 1970, mientras el gobierno autoritario de Lee construía imponentes complejos de viviendas públicas, los arquitectos mantuvieron las plantas bajas de todos los edificios al aire libre, preservando estas áreas como "patios comunitarios" donde los residentes podían reunirse para disfrutar de la brisa.

A finales de las décadas de 1980 y 1990, las agencias de vivienda y transporte de Singapur ordenaron la construcción de marquesinas metálicas independientes sobre las aceras para garantizar senderos secos hasta el autobús o tren más cercano.

Getty Images Los famosos Jardines de la Bahía de Singapur combinan la flora tropical con los icónicos "superárboles", estructuras artificiales que proporcionan un jardín vertical y sombra.

Hoy en día, las autoridades afirman haber erigido alrededor de 200 kilómetros de pasarelas cubiertas.

Intenta imaginar si los omnipresentes andamios de construcción de Nueva York fueran arquitectura permanente en las aceras y podrás hacerte una idea de cómo luce este logro, tan poco atractivo aunque funcional.

En Estados Unidos, los promotores inmobiliarios deben alejar sus edificios de la calle para que entre más luz, pero en Singapur deben contribuir a la red de sombras creando entre 2,4 y 3,7 metros de aleros peatonales en las plantas bajas de sus edificios. Las investigaciones sugieren que las marquesinas tienen un efecto similar al de una parada de autobús limpia y bien diseñada.

Así como una parada puede agilizar la espera del autobús, los singapurenses también afirman que un paseo bajo las pasarelas se siente un 14% más corto que uno bajo el sol.

"Estamos en una región tropical donde siempre hace muchísimo calor y mucha humedad", afirma Yun Hye Hwang, arquitecta paisajista y profesora de la Universidad Nacional de Singapur.

Con temperaturas máximas diarias que rondan los 31-33 °C durante todo el año, "siempre se necesita sombra", añade.

En cuanto a la sombra, casi todos preferirían un exuberante techo formado por las ramas y hojas de los árboles a uno tosco de aluminio, pero la vegetación no siempre es la solución, afirma Lea Ruefenacht, exinvestigadora de Cooling Singapore, una iniciativa gubernamental para el calor urbano.

Sin embargo, señala que los árboles generan refrigeración mediante la sombra y la liberación de agua al aire: en la húmeda Singapur, una mayor humedad puede agravar la situación.

Sombras verdes y grises

Para mayor comodidad, Ruefenacht recomienda un equilibrio entre tonos verdes y grises.

En Singapur, la sombra gris más densa se encuentra al ras del hormigón del bosque de rascacielos del centro.

Los promotores inmobiliarios deben proporcionar lo que las autoridades consideran suficiente sombra en las plazas exteriores, refrigerando al menos el 50% de las zonas de descanso entre las 9:00 y las 16:00.

La sombra puede provenir de diversas fuentes (árboles, sombrillas, toldos), pero en sus circulares diseños, las autoridades demuestran que también puede proporcionar la sombra penetrante de una torre cercana.

Este enfoque contrasta con el de la ciudad de Nueva York, donde se desaconseja la sombra de los edificios en espacios exteriores, y la mera amenaza de su existencia puede frustrar un nuevo desarrollo.

En ese clima más frío, se indica a los promotores que ubiquen sus plazas en las aceras orientadas al sur, con luz solar, para generar calor invernal (de hecho, no se permite que las plazas estén orientadas al norte).

Singapur tiene una prioridad diferente.

Idealmente, los promotores ubican las plazas en la acera este de sus edificios, para que puedan refrescarse con la sombra de la tarde. Es un lugar inusual donde se fomenta la sombra urbana como un beneficio público.

"En las regiones tropicales del mundo, parte del problema siempre ha sido que los asentamientos heredan los códigos de construcción de las regiones templadas, y no necesariamente tienen los medios para revisarlos y preguntarse: '¿Esto nos conviene?’", cuestiona Kelvin Ang, director de conservación de la Autoridad de Reurbanización Urbana de Singapur.

"En Singapur, de alguna manera, existía una gran conciencia de que los códigos de construcción y los códigos de planificación debían fomentar la sombra, debido a la intensidad del sol", agrega.

Los urbanistas creen que si un espacio público no tiene sombra, nadie lo usará.

"Primero deme sombra"

A pesar de los posibles efectos sobre la humedad, el primer ministro Lee exigió árboles por todas partes, convencido de que un Singapur "limpio y verde" resultaría atractivo para los inversores extranjeros.

Bajo su mando, una recién formada unidad de parques y árboles embelleció los principales bulevares, cubriéndolos con las amplias copas de angsanas, árboles de lluvia, caobas y acacias.

"Las flores están bien", le dijo Lee al jefe del departamento, "pero primero deme sombra".

En la década de 1970, al implementar la tarifa de congestión y otros planes para que los singapurenses dejaran de usar el auto y se pasaran al transporte público, Lee centró su atención en las aceras, los cruces peatonales y las paradas de autobús, donde un sol abrasador podría haber ahuyentado a posibles nuevos usuarios.

En Los Ángeles, por ejemplo, los árboles son la última pieza del rompecabezas del diseño de calles, arrojados a través de hoyos de concreto y colocados desordenadamente en las aceras después de que se haya cavado cada bóveda y cada metro, se haya construido cada bordillo, se haya cortado cada cuneta y se haya vertido cada entrada.

Alamy Muchas de las plazas y edificios de Singapur han sido diseñados para proyectar sombra y así ayudar a mantener más frescos a los peatones.

En Singapur, sin embargo, Lee ordenó a sus planificadores del uso del suelo que los consideraran desde el principio.

Los cables de electricidad aéreos que desfiguran las aceras de Los Ángeles y reducen la densidad de los árboles son escasos. La mayoría de los servicios públicos se instalan bajo tierra en bóvedas que discurren junto a los árboles de la calle y sus raíces.

La infraestructura verde es planificada por urbanistas, diseñada por agencias de obras públicas y gestionada por una junta de parques cuyo presupuesto se multiplicó por diez bajo el liderazgo de Lee.

La financiación y la coordinación han demostrado ser la diferencia entre un bosque urbano próspero y un montón de árboles urbanos tristes.

Además de las carreteras, los planificadores urbanos de Lee impusieron zonas verdes en desarrollos privados, regenerando una nueva ciudad jardín para compensar la selva tropical natural que prácticamente había desaparecido.

Factor de igualación social

El gobierno de Singapur tenía mucho poder. Gracias a las estrictas normas de dominio eminente, poseía aproximadamente el 90% del terreno, y los inspectores de construcción no autorizaban la ocupación de un edificio hasta que veían árboles en el suelo.

Las extensas urbanizaciones públicas de Singapur también contaban con césped, patios frondosos y senderos arbolados que conectaban con parques y reservas naturales.

Como resultado, los árboles abundan en Singapur, tanto en barrios ricos como pobres.

"No hicimos distinción entre zonas de clase media y clase trabajadora", escribió Lee en sus memorias, y señaló que habría sido "políticamente desastroso" para el Partido de Acción Popular.

Esto distingue a Singapur de las ciudades estadounidenses, donde la sombra es un indicador fiable de desigualdad económica.

Gracias a las inteligentes políticas de planificación de Lee, que incluyeron el desarrollo de miles de hectáreas de parques locales y ambiciosos esfuerzos de recuperación de tierras, Singapur logró algo notable: se volvió simultáneamente más denso y verde.

Las autoridades aseguran que el bosque urbano creció de 158.600 árboles en 1974 a 1,4 millones en 2014, en una ciudad que sumó tres millones de habitantes.

Hoy en día, casi la mitad de la isla está cubierta de pastos, arbustos y árboles de copa ancha, lo que echa por tierra la idea de que las ciudades no pueden dejar espacio para la naturaleza a medida que crecen.

"El entorno biofísico es un factor diferenciador", sostiene Daniel Burcham, exinvestigador de la junta de parques, al explicar el éxito de Singapur.

"Es fácil cultivar árboles cuando es verano todos los días y llueve más de 2 metros al año", agrega.

Alamy A pesar de la vegetación y la sombra, Singapur todavía depende en gran medida del aire acondicionado para mantener frescos los hogares y las oficinas.

Pero sin consenso político, añade, no habría habido espacio para que esos árboles crecieran.

"Este era un objetivo que (el gobierno de Lee) iba a perseguir, y era una visión que todos compartían".

Burcham ahora enseña arboricultura (el cultivo de árboles y bosques) en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, una ciudad semiárida donde los líderes políticos tienen pocos años en el cargo, no décadas.

"Algunos caracterizarían a Lee Kuan Yew como un hombre fuerte o una figura semiautoritaria, y hasta cierto punto, eso es muy cierto", dice Burcham.

"Pero esto es algo positivo que surgió de ese sistema. Él estableció este objetivo y proporcionó recursos materiales y apoyo político para que la gente lo lograra", puntualiza.

Planificar la sombra

Si bien requeriría coherencia entre administraciones, no hay razón, en principio, para que los gobiernos elegidos democráticamente en ciudades tropicales como Miami u Honolulu no pudieran también sostener un proyecto así.

Entonces, ¿toda esta sombra protege a los singapurenses?

Por la tarde, las calles del distrito financiero de Singapur, a la sombra de los rascacielos, son las más frescas de la ciudad.

Este efecto desaparece al ponerse el sol y los edificios liberan la radiación solar que absorbieron.

Por la noche, los verdes jardines de una urbanización pública pueden ofrecer el mayor alivio, ya que el aire es entre 1 y 2 °C más fresco que las corrientes de aire que silban en una bulliciosa zona comercial.

El vínculo epidemiológico bien establecido entre la temperatura del aire y las enfermedades causadas por el calor indicaría que estos barrios más sombreados son, de hecho, los más seguros de Singapur frente al calor.

La infraestructura de sombra, como árboles y edificios, no será suficiente para contrarrestar todos los efectos del calentamiento global, pero marcará la diferencia.

Es improbable que los gobiernos locales estadounidenses puedan ser tan eficaces como el de Singapur, un estado-nación autocrático gobernado durante mucho tiempo por un hombre fuerte con un interés personal en la sombra.

La mayoría de las ciudades estadounidenses tampoco tienen la suerte de contar con el clima ideal de Singapur para el cultivo de árboles.

Pero Singapur demuestra lo que se puede lograr con la planificación gubernamental intencionada de la sombra.

Una ciudad más fresca para todos está al alcance. No creamos que es imposible.

* Este artículo se basa en un extracto del libro de Sam Bloch Shade: The Promise of a Forgotten Natural Resource, publicado en julio de 2025.

BBC

BBC News Mundo