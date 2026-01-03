- Recuerda refrescar esta página constantemente para obtener las últimas actualizaciones.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que EE.UU. ha llevado a cabo "ataques a gran escala contra Venezuela" y "ha capturado a su líder, el presidente Nicolás Maduro", y a su esposa.
- La fiscal general Pam Bondi afirma que Maduro ha sido imputado en el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con drogas y armas y que "se enfrentará a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses".
- La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una "prueba de vida" de ambos.
- Imágenes de videos muestran fuego y humo elevándose sobre la capital, Caracas
La fiscal general de EE.UU. asegura que Maduro ha sido imputado en Nueva York por narcotráfico
Compartir esta nota