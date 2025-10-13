Premio Nobel

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el Premio Nobel de Economía, por sus explicaciones del crecimiento económico impulsado por la innovación.

Este es el último galardón del año que se entrega en reconocimiento a destacadas contibuciones a la humanidad, según la Fundación Nobel en Suecia.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar el premio en dos mitades, la primera a Mokyr, de la Universidad Northwestern (EE.UU.) "por haber identificado los prerrequisitos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico".

La otra mitad se otorgó de modo conjunto a Philippe Aghion, del Collège de France e INSEAD y la London School of Economics and Political Science (Reino Unido) y a Peter Howitt, de la Universidad Brown (EE.UU.) "por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa".

Mokyr utilizó fuentes históricas como un medio para descubrir las causas de que el crecimiento sostenido se convierta en la nueva norma.

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos que subyacen al crecimiento sostenido.

*Noticia en desarrollo. Más información en breve.

