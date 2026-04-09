Getty Images Explosión causada por un ataque israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a su gabinete iniciar negociaciones directas con Líbano, mientras que Irán asegura que los ataques israelíes "violan flagrantemente" el alto el fuego.

Netanyahu añadió que las conversaciones se centrarán en el "desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano".

El anuncio se produce un día después de la oleada de ataques aéreos que realizó Israel en todo Líbano el miércoles, dejando centenas de muertos, hospitales desbordados y la búsqueda de víctimas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

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Durante 10 minutos, alrededor de las 14:00 hora local, todo el país fue atacado.

Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto, alcanzando más de 100 objetivos que calificó como centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá.

El Ministerio de Salud del Líbano afirma que más de 300 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas. Por su parte, Defensa Civil cifró el número de fallecidos en 254 y el de heridos en 1.100.

Esto ocurre mientras Irán afirma que los continuos ataques israelíes en todo el territorio nacional constituyen una "grave violación" del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El presidente libanés, Joseph Aoun, lo describió como una "masacre" y su gobierno anunció que este jueves sería día de duelo en memoria de las víctimas.

Lejos de parar, Israel ordenó la tarde de este jueves la evacuación de los residentes de varios suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, tras anunciar que planea nuevos ataques contra la "infraestructura militar" de Hezbolá.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, comunicó a los residentes que Israel "no tiene intención de hacerles daño… por lo tanto, por su seguridad, deben evacuar de inmediato".

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que Irán "mantendrá la mano en el gatillo" y que el país "jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", puesto que, afirma, estos ataques violan flagrantemente el acuerdo de alto el fuego.

"Tales acciones denotan engaño e incumplimiento, lo que hace que las negociaciones carezcan de sentido", declara Masoud Pezeshkian en una publicación en X.

El ejército israelí llevó a cabo los ataques del miércoles horas después de que la oficina de Benjamin Netanyahu asegurara que el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán -mediado por Pakistán- excluía el conflicto en Líbano.

"Seguimos golpeándolos con fuerza", declaró, tras asegurar que Israel está preparado para reanudar el conflicto con Irán de ser "necesario".

"Continuaremos atacando a Hezbolá donde sea necesario, hasta que se restablezca la plena seguridad de los residentes del norte", añadió.

"Nuestro mensaje es claro: cualquiera que actúe contra civiles israelíes será atacado", dijo Netanyahu.

Tras los ataques, las FDI anunciaron la muerte de Ali Yusuf Harshi, secretario y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem.

Mohammad Abushama / Anadolu via Getty Images Los ataques israelíes contra diversas zonas de Líbano han dejado comunidades devastadas.

Hezbolá, por su parte, informó en la madrugada del jueves, que había atacado con cohetes el norte de Israel en respuesta a la violación al acuerdo de alto el fuego. Y amenazó con continuar con sus ataques hasta que la "agresión israelí-estadounidense" contra Líbano termine.

Irán sostiene que su propuesta de alto el fuego sí contemplaba el cese de hostilidades en Líbano, por lo que considera los ataques israelíes una violación "clara y abierta" de la tregua.

En declaraciones a Today, programa de la BBC, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo que "no se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente a Líbano, y que luego tu aliado inicie una masacre".

Khatibzadeh afirma que los ataques israelíes equivalen a una especie de genocidio. Israel insiste en que ataca al grupo militante Hezbolá, que a su vez lanza cohetes contra Israel.

"Esto es nuevo para Beirut"

Las agencias de noticias IRNA y Fars del régimen iraní anunciaron este miércoles que se ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz y el movimiento de barcos se ha detenido en este corredor marítimo clave para la exportación de crudo y otras materias primas del Golfo Pérsico.

Ambos medios atribuyeron el cierre del estrecho a los ataques de Israel contra Líbano.

Preguntado sobre por qué Líbano sigue recibiendo ataques israelíes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que es "por Hezbolá", ya que "no fueron incluidos en el acuerdo", y definió la situación en Líbano como "un conflicto aparte".

"De eso también nos encargaremos. No hay problema", declaró a una periodista de la cadena estadounidense PBS.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó más tarde que Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego.

Getty Images Equipos de rescate buscan víctimas de un ataque israelí.

Este jueves, los equipos de rescate siguen buscando a personas bajos los escombros de los edificios después del intenso ataque aéreo de Israel sobre Beirut, la capital libanesa.

Doce horas después, no hay esperanza de encontrarlas con vida.

No queda nada del edificio residencial de 10 plantas que fue atacado en Tallet el Khayat, un barrio acomodado del oeste de Beirut, una de las muchas zonas afectadas.

El ataque aéreo se produjo sin previo aviso y habría tomado a todos por sorpresa, ya que no es una zona que haya sido objetivo de ataques.

Ziad Samir Itani, quien dirigía el equipo de defensa civil en la zona, afirmó que esto era algo "nuevo para Beirut".

Los equipos estaban exhaustos tras más de seis semanas de constantes ataques israelíes en el marco de la guerra con Hezbolá, pero comprometidos con su labor. Todos estaban tristes, añadió.

La guerra entre Israel y Hezbolá

Más de 1.500 personas han perdido la vida en Líbano, entre ellas 130 niños, desde el inicio de la actual guerra entre Israel y Hezbolá a principios de marzo.

Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas -uno de cada cinco habitantes-, la mayoría de comunidades musulmanas chiitas del sur, del oriental Valle de la Becá y de los suburbios del sur de Beirut, las zonas de influencia de Hezbolá.

Aldeas cercanas a la frontera han quedado destruidas, mientras las tropas invasoras israelíes buscan crear lo que sus autoridades denominan una "zona de seguridad de amortiguación" para destruir la infraestructura de Hezbolá y eliminar a sus combatientes.

Esto ha suscitado inquietud sobre la posibilidad de que algunas zonas puedan permanecer ocupadas incluso tras el fin de la guerra y muchos residentes tal vez nunca puedan regresar a sus hogares.

La BBC habló con Abd, residente en Beirut, cuyo hermano se encontraba entre los heridos en los ataques aéreos.

"¿Qué debería hacer la gente? No podemos hacer nada", declaró.

Tras el anuncio de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán -conflicto que comenzó a finales de febrero- la presidencia libanesa declaró que continuaría con sus "esfuerzos para incluir a Líbano en la paz regional".

Hezbolá -que no ha reivindicado ningún ataque desde que se anunció el acuerdo- afirmó encontrarse en el "umbral de una gran victoria histórica" y advirtió a las familias desplazadas que esperaran a un anuncio formal de alto el fuego antes de intentar regresar a sus hogares.

Getty Images Beirut fue objeto de intensos ataques israelíes este miércoles.

Por su parte, Irán ha intensificado las presiones para el cese de los ataques israelíes en Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, alegó en una publicación en la red social X que los términos estipulados en el alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán son "claros y explícitos".

El canciller adjuntó el anuncio del alto el fuego realizado por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y aseguró que el pacto incluye a Líbano.

"Estados Unidos debe elegir: alto el fuego o guerra continuada a través de Israel. No puede tener ambas cosas", afirmó Araghchi, y añadió que "el mundo es testigo de las masacres en el Líbano".

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos, y el mundo observa si cumplirá con sus compromisos", sentenció.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI) amenazó con reiniciar los combates armados contra "los malvados agresores" en respuesta a los ataques israelíes en territorio libanés, donde apoya a Hezbolá.

Por otra parte, una declaración en la red social X atribuida a Majid Mousavi, comandante de la división aeroespacial del CGRI, expone que "un ataque contra Hezbolá es un ataque contra Irán" y asegura que Teherán " está preparando una dura respuesta a los brutales crímenes".

Hezbolá y el gobierno de Líbano

En Líbano, la última escalada en el largo conflicto entre Hezbolá e Israel se produjo cuando el grupo disparó cohetes hacia territorio israelí en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en las etapas iniciales de la guerra, y también en respuesta a los ataques israelíes casi diarios contra Líbano pese a un alto el fuego en el país que se acordó en noviembre de 2024.

Funcionarios israelíes habían indicado su intención de continuar con su campaña en Líbano incluso si se llegaba a un acuerdo con Irán.

Sin embargo, en los últimos días fuentes militares citadas por medios israelíes sugirieron que el ejército no tenía intención de avanzar más en su invasión, y reconocieron que no serían capaces de desarmar a Hezbolá por la fuerza.

Observadores han expresado su sorpresa ante las capacidades militares de Hezbolá en este conflicto, ya que se creía que el grupo había quedado gravemente debilitado en su última guerra.

El grupo ha lanzado con frecuencia cohetes y drones hacia el norte de Israel, mientras sobre el terreno se ha enfrentado a las tropas israelíes en el sur de Líbano.

Hezbolá ha enfrentado fuertes críticas en el propio Líbano, ya que muchos culpan al grupo de arrastrar al país a una guerra no deseada y de defender los intereses de su patrocinador iraní.

Aun así, sigue gozando de un apoyo significativo entre los chiitas libaneses.

La crisis de desplazamientos provocada por la guerra ha ejercido una presión adicional sobre este país, ya de por sí sumido en una crisis.

Las escuelas que han sido convertidas en refugios están abarrotadas y muchas personas duermen en tiendas improvisadas en espacios públicos o dentro de sus automóviles.

BBC

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