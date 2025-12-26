Getty Images Una mujer con la bandera de Somalilandia en su rostro.

Israel se ha convertido en el primer país en reconocer formalmente como nación independiente a Somalilandia, la región separatista de Somalia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este viernes que su país tiene la intención de ampliar de inmediato la cooperación en agricultura, salud y tecnología con Somalilandia.

Por su parte, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, calificó la declaración israelí de "momento histórico".

El reconocimiento por parte de Israel podría animar a otras naciones a seguir su ejemplo, lo que fortalecería la posición diplomática de la región independentista y su acceso a los mercados internacionales.

Sin embargo, la decisión ha sido condenada por los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti, quienes en un comunicado afirmaron su "rechazo total" al anuncio de Israel.

Abdullahi declaró en un comunicado que Somalilandia se unirá a los Acuerdos de Abraham promovidos por Israel y con los que normalizó relaciones con varios países musulmanes.

"Somalilandia está comprometida con la construcción de alianzas, el impulso de la prosperidad mutua y la promoción de la estabilidad en Oriente Medio y África", añadió.

Los dos países acordaron establecer "relaciones diplomáticas plenas, que incluirán el nombramiento de embajadores y la apertura de embajadas", declaró el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un comunicado publicado en X.

"He dado instrucciones a mi ministerio para que actúe de inmediato a fin de institucionalizar las relaciones entre ambos países en una amplia gama de ámbitos", afirmó.

"Un precedente peligroso"

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto mantuvo conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Somalia, Turquía y Yibuti para abordar diversos temas, incluida la declaración de Israel.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio informó que los cuatro países reafirmaron su apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, y advirtieron en contra cualquier medida unilateral que pudiera socavar la estabilidad o crear lo que denominaron "entidades paralelas" a las instituciones estatales somalíes.

Asimismo, argumentaron que reconocer la independencia de partes de Estados soberanos sentaría un precedente peligroso en el derecho internacional y en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado añadió que los ministros reiteraron su rechazo a cualquier plan para desplazar a los palestinos fuera de su territorio.

Getty Images

Guerra de independencia

Israel lleva años intentando fortalecer las relaciones con países de Oriente Medio y África, pero las guerras recientes, incluidas las de Gaza y contra Irán, se han considerado un obstáculo para ello.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 durante el primer mandato de Trump en EE.UU., permitieron que varios países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, de mayoría musulmana, normalizaran sus relaciones con Israel.

Somalilandia goza de una posición estratégica en el Golfo de Adén y cuenta con su propia moneda, pasaportes y fuerza policial.

Nacida en 1991 tras una guerra de independencia contra el exdictador general Siad Barre, ha lidiado con décadas de aislamiento desde entonces.

Con una población de casi seis millones de habitantes, esta república autoproclamada ha estado recientemente en el centro de varias disputas regionales que involucran a Somalia, Etiopía y Egipto.

El año pasado, un acuerdo entre Etiopía, país sin litoral, y Somalilandia para el arrendamiento de un tramo de costa para un puerto y una base militar enfureció a Somalia.

