- Israel celebra unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
- Ocurren luego de los eventos del 7 de octubre y la guerra en Gaza, y se espera el nivel más alto de participación desde 1981.
- Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ostentado el poder en Israel, se enfrenta a Gadi Eisenkot, un exmilitar que encabeza la oposición.
- Las elecciones en este país son complejas: el primer ministro se elige por coalición, así que podría tomar semanas saber quién será el nuevo líder.
- Temas como la seguridad, la democracia, el servicio militar y la intervención en Gaza dominan la contienda. Te contamos más en esta cobertura en vivo.
Israel registra un récord histórico de votación en unas elecciones decisivas para Netanyahu, el país y la región
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