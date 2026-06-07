Reuters Irán lanzó un ataque con misiles sobre la ciudad israelí de Ashkelon.

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra el norte de Israel.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) aseguró en un comunicado que esta arremetida es una "advertencia" y supone "el comienzo de una semana completa de ataques continuos".

El ataque iraní ocurrió luego de que Israel bombardeara Beirut, la capital de Líbano, el domingo por la mañana.

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En referencia a los ataques contra Beirut, el IRGC añadió que si se repiten "los actos de agresión" de Israel, las respuestas serán "más amplias" y podrían abarcar "todos" los objetivos estadounidenses e israelíes de la región.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo que usó misiles balísticos para atacar la base aérea de Ramat David, situada al sureste de Haifa.

También acusó a los gobiernos de Estados Unidos e Israel de "incumplir sus compromisos" en virtud del alto el fuego que Irán suscribió con esos dos países y que entró en vigor a principios de abril.

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba al tanto de los ataques lanzados por Irán contra Israel.

La Fuerza Aérea de Israel dijo haber interceptado "todos los misiles lanzados desde Irán hasta el momento".

Agregó que se habrían identificado "lanzamientos adicionales" y que el ejército israelí "está detectando e interceptando amenazas de forma continua".

"¡Esta noche Teherán debe arder!", dijo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, en una breve publicación escrita en hebreo en X tras los últimos ataques contra el norte de Israel.

Ataques contra Beirut

Dos ataques aéreos contra dos edificios de apartamentos en un bastión de Hezbolá, respaldado por Irán, causaron la muerte de dos personas y dejaron al menos 20 heridos, entre ellos mujeres y niños, según informó el Ministerio de Sanidad del Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel había atacado "cuarteles generales terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí".

Hezbolá, por su parte, confirmó que disparó contra posiciones militares israelíes.

Tras el ataque contra Beirut, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que se estaban preparando para "posibles disparos" contra Israel en las próximas horas, por lo que activaron las sirenas en "varias zonas del país".

BBC

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