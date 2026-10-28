Reuters Flávio Bolsonaro desembarcó la mañana de este miércoles en un aeropuerto del área de Miami.

El senador brasileño y excandidato a la presidencia Flávio Bolsonaro aterrizó este miércoles en un aeropuerto del área de Miami.

El político de 45 años llegó en una aeronave privada procedente de Guayaquil, Ecuador, a las 09:25 local (13:25 GMT) al aeropuerto Aeropuerto Ejecutivo Opa-locka, en el área metropolitana de Miami.

Según los registros de la aeronave operada por la aerolínea ejecutiva Baires Fly, el Gulfstream G400 había volado antes de Puerto Iguazú, en la frontera de Argentina con Brasil, a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a última hora del martes.

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Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, a la que llegaba como favorito tras haber ganado la primera vuelta. Sin embargo, el resultado favoreció al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador impugnó el resultado y luego anunció en una declaración en video en sus redes sociales que encabezaría a la oposición a Lula.

En ese mismo video, informó que la Suprema Corte de Brasil le había ordenado entregar sus pasaportes para evitar que saliera del país.

La orden se emitió como parte de una investigación en curso sobre un presunto caso de lavado de dinero.

Bolsonaro no ha sido acusado y ha negado las acusaciones.

El excandidato había dicho que no tenía planes de salir del país, pero nunca entregó sus documentos, y estos fueron cancelados por las autoridades.

El líder del Partido Liberal no se ha pronunciado en público desde entonces y han surgido muchas preguntas sobre su paradero.

Más información en breve…

El momento en que Flávio Bolsonaro llega a Florida. The British Broadcasting Corporation

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