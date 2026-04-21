Reuters Imagen del sospechoso del tiroteo.

Las autoridades mexicanas identificaron al presunto responsable de un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que murió una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas en la mañana del lunes.

Se trata de Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años que presuntamente se quitó la vida luego de ser acorralado por elementos de la Guardia Nacional y la policía local en el popular sitio turístico ubicado al noroeste de Ciudad de México.

Jasso Ramírez abrió fuego en varias ocasiones en una de las pirámides del sitio poco antes del mediodía, en un momento en el que había una gran afluencia de turistas mexicanos y extranjeros.

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Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida en el tiroteo, mientras que otros 13 visitantes, de diversas nacionalidades, resultaron heridos por arma de fuego o por caídas y golpes al intentar escapar.

La emergencia generó un despliegue de elementos de la Guardia Nacional y policías locales, que aseguraron un arma de fuego, decenas de cartuchos y un arma blanca.

"No habíamos presenciado algo así en México, es la primera vez que ocurre", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, al ofrecer junto a varios funcionarios una actualización de la investigación.

"Por todo lo que indican las autoridades ministeriales, esta persona tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. No es algo que esté vinculado con delincuencia, sino que es un hecho que esta persona tenía preparado. Evidentemente se tiene que seguir investigando. En este caso no hay que especular", añadió.

También ordenó un reforzamiento de la seguridad de sitios turísticos en todo el país. "Tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un lugar público. Por eso le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura que se coordinen para tener mayor presencia de la Guardia Nacional y colocar arcos de detección", señaló la presidenta.

BBC

Entre las 13 personas que resultaron lesionadas y precisaron atención sanitaria – 8 mujeres, tres hombres y dos menores edad- había seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un ruso y un canadiense.

Siete de los 13 heridos sufrieron lesiones producto de los disparos, mientras que el resto fueron atendidos tras haber sufrido caídas o golpes.

"Se pudo determinar que se trató de un solo atacante. Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios de que hubiera participado alguien más", explicó Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México.

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados de México anualmente, con más de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros. Forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Getty Images Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

¿Qué se sabe de lo ocurrido y del sospechoso?

Según la investigación, Jasso Ramírez llegó al sitio arqueológico poco antes del mediodía y se dirigió a la Pirámide de la Luna, que es junto con la Pirámide del Sol una de las dos grandes edificaciones del sitio arqueológico prehispánico.

El sospechoso llevaba un revólver calibre .38, unos 50 cartuchos y un arma blanca en una mochila, explicó José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

En un momento, comenzó a disparar desde una de las plataformas de la Pirámide de la Luna, donde varias personas fueron amenazadas directamente por Jasso Ramírez.

Varios videos de turistas, difundidos en redes sociales, mostraron al atacante caminar con el arma y realizar amenazas, mientras los turistas en la pirámide y en los alrededores intentaban ponerse a salvo.

Se escucha que realiza varios disparos, uno de los cuales presuntamente causó la herida mortal a una turista canadiense. El atacante tuvo tiempo de recargar en dos ocasiones su revólver con capacidad para seis disparos.

Minutos después, explicó el fiscal Cervantes Martínez, llegaron las autoridades de seguridad. Un guardia nacional y un policía municipal escalaron la pirámide por un costado y acorralaron al agresor.

"Se producen algunos disparos. Él es herido en una pierna. Se trató de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida", explicó el fiscal.

"El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay, hasta el momento, ningún indicio que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en este hecho", añadió.

Reuters Paramédicos socorren a las víctimas del tiroteo.

Getty Images El tiroteo ocurrió en uno de los niveles superiores de la Pirámide de la Luna.

Entre las pertenecias que portaba Jasso Ramìrez había "literatura, imágenes y manuscritos" que presuntamente están "relacionados con hechos violentos, que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en EE.UU. en abril de 1999", según Cervantes Martínez.

La información apunta a la masacre ocurrida también un 20 de abril, pero de 1999, en una preparatoria de Columbine, en EE.UU., en la que dos atacantes le quitaron la vida a 13 estudiantes en un tiroteo masivo.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que la respuesta de los agentes para "neutralizar" a Jasso Ramírez evitó que la tragedia fuera más grande.

"Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido, por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida", señaló el funcionario.

Reuters Equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar los trabajos forenses y de investigación.

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