Getty Images

Más de 450 personas fueron detenidas durante una redada realizada por las autoridades de inmigración de EE.UU. en una planta de Hyundai en el estado de Georgia, según informó una de las agencias involucradas en la operación.

La planta de más de 12.000 metros cuadrados de superficie fue construida por el fabricante surcoreano para la producción de vehículos eléctricos y llevaba un año en funcionamiento.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a la BBC que los agentes ejecutaron una orden de registro por presuntas prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves.

Entre los detenidos hay ciudadanos surcoreanos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, quien calificó la detención como una "injerencia injusta" en sus derechos.

Hyundai Motor Company declaró estar al tanto del incidente ocurrido en el lugar donde se está construyendo la planta de baterías HL-GA y dijo que está trabajando para esclarecer las circunstancias.

"Por el momento, sabemos que ninguno de los detenidos trabaja directamente para Hyundai Motor Company", afirmó la empresa en un comunicado. "Para nosotros, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores de la planta son una prioridad".

En una rueda de prensa el viernes, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) declaró que "de las 475 personas detenidas, la mayoría eran ciudadanos coreanos".

"Están bajo custodia de [la división] de operaciones de aplicación de la ley y deportación de ICE", declaró el agente especial Steve Schrank, quien añadió que fueron trasladados a un centro de procesamiento en Folkston, Georgia.

"Posteriormente, serán trasladados según las circunstancias individuales de cada caso", explicó. "De hecho, esta fue la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia de las investigaciones de seguridad nacional".

Investigación criminal

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur informó que enviaría diplomáticos al lugar en respuesta a la redada.

"Las actividades económicas de las empresas de inversión coreanas y los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben verse afectados indebidamente durante las operaciones de aplicación de la ley llevadas a cabo por Estados Unidos", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"En Seúl, hoy también transmitimos nuestras preocupaciones y nuestro pesar a través de la Embajada de Estados Unidos en Corea, y les instamos a tener la máxima cautela para garantizar que no se vulneren los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos coreanos", añadió la declaración.

En una rueda de prensa el viernes, funcionarios de ICE describieron la operación como resultado de una investigación criminal que duró varios meses, durante la cual recopilaron pruebas, realizaron entrevistas, recabaron documentación y presentaron las pruebas ante un tribunal para obtener la orden de registro.

En videos publicados en redes sociales se ve a agentes policiales haciendo que los trabajadores se alinearan, y comunicándoles que contaban con una orden de registro para la instalación. En esas imágenes también se puede ver a los agentes conversando con algunos de los trabajadores.

Las empresas surcoreanas se han comprometido a invertir miles de millones de dólares en sectores clave de la economía estadounidense en los próximos años, en parte para evitar los aranceles de Trump.

El gobernador del estado, el republicano Brian Kemp, había presentado la nueva planta de vehículos eléctricos de Hyundai como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado, con la creación de 1.200 empleos.

Según CBS News, la investigación realizada por agencias federales también paralizó la construcción de una planta de baterías adyacente.

Durante su campaña para la reelección, el presidente Trump prometió llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, aunque afirmó que la prioridad serían aquellos que hubieran cometido delitos.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más