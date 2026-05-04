Getty Images Giuliani y miembros de la administración Trump en un evento en honor a los fallecidos el 11 de septiembre del año pasado.

Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y defensor incondicional del presidente Donald Trump desde hace mucho tiempo, se encuentra hospitalizado en estado crítico pero estable, según informó su portavoz, Ted Goodman, en una publicación en redes sociales este domingo.

Poco después de la publicación de Goodman, Trump escribió en redes sociales que "nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, sin duda, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico".

A continuación, elogió los esfuerzos de Giuliani para impugnar los resultados de las elecciones de 2020 en su nombre, añadiendo que "fue tratado muy mal por los lunáticos de la izquierda radical".

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Goodman no ofreció más detalles. Giuliani resultó herido en un accidente automovilístico a finales del año pasado.

Giuliani se hizo conocido como el "Alcalde de Estados Unidos" tras liderar la ciudad de Nueva York durante las secuelas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después de las elecciones presidenciales de 2020, Giuliani y otros asesores recorrieron el país acusando al oponente de Trump, el expresidente Joe Biden, de intentar robar las elecciones y de hacer afirmaciones falsas sobre los resultados.

Posteriormente, un jurado lo obligó a pagar US$148 millones por difamación a dos funcionarias electorales a quienes había acusado de fraude electoral.

"El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado cada desafío en su vida con una fuerza inquebrantable, y sigue luchando con esa misma fuerza en este preciso momento", dijo Goodman en una publicación en redes sociales.

"Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el alcalde de Estados Unidos, Rudy Giuliani", añadió.

En septiembre del año pasado, Giuliani, quien cumplirá 82 años este mes, viajaba como pasajero en un todoterreno Ford Bronco. El vehículo fue embestido por detrás en el estado de Nuevo Hampshire.

Según declaró en su momento su guardaespaldas, sufrió una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna.

BBC

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