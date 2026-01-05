- Recuerda refrescar esta página constantemente para obtener las últimas actualizaciones.
- Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes en su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York tras ser detenidos durante los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela el sábado.
- Mientras, se espera que Delcy Rodríguez juramente como presidenta de Venezuela, tras la instalación de la Asamblea Nacional para el nuevo periodo legislativo.
- Donald Trump advirtió a la nueva líder venezolana que podría "pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".
- EE.UU. realizó "ataques a gran escala contra Venezuela" y "capturó a su líder, el presidente Nicolás Maduro", y a su esposa, Cilia Flores, el sábado de madrugada.
- Las reacciones a todo lo ocurrido continúan. Líderes mundiales se han pronunciado a favor y en contra de la intervención de EE.UU., mientras analistas aseguran que estas acciones pueden cambiar el orden mundial.
"Fui secuestrado y sigo siendo presidente": Nicolás Maduro se declara no culpable ante el tribunal de Nueva York
