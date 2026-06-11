  • México 1 – Sudáfrica 0. El Tri está ganando en el Estadio Azteca con gol de Quiñones en el minuto 9 y domina por completo el partido.
  • En una ceremonia que fue una explosión de ritmo y color, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas dieron inicio al torneo.
  • Es el Mundial más grande jamás realizado: 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
  • Hay 16 sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá. Conócelas aquí.
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¡Final del primer tiempo! México gana 1 a 0 y domina contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

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