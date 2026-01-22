Rafael Tudares Bracho, el yerno del líder de la oposición venezolana Edmundo González, fue excarcelado este jueves tras pasar más de un año en prisión, acusado entre otros cargos de terrorismo y conspiración por el gobierno del depuesto presidente Nicolás Maduro.

La esposa de Tudares, Mariana González, confirmó su liberación en su cuenta en la red social X:

"Cumplo con informar que, luego de 380 días en una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada".

Tudares, un abogado de 46 años, fue arrestado el 7 de enero de 2025, cuando llevaba a sus hijos al colegio en Caracas.

La detención sucedió tres días antes de la toma de posesión de Maduro, tras unas elecciones denunciadas por la oposición como fraudulentas en las que resultó derrotado Edmundo González.

Durante dos meses se desconoció el paradero de Tudares y el propio Edmundo González denunció su desaparición en un artículo publicado en el diario español El País donde se declaraba como el legítimo presidente electo de Venezuela.

Getty Images Edmundo González, el líder de la oposición en Venezuela, denunció la detención de Tudares como un "secuestro".

La familia de Tudares y varios opositores calificaron su detención como una represalia contra Edmundo González.

Tras un rápido juicio, se anunció en diciembre pasado que el abogado había sido condenado a 30 años de prisión por "terrorismo, asociación para delinquir y conspiración".

En su mensaje en X, Mariana González escribió que en el juicio contra su esposo "no existen testigos, ni existen evidencias, ni hecho demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos".

Agregó que había sido objeto de al menos tres intentos de extorsión de personas vinculadas a las autoridades venezolanas, la Iglesia y otros para condicionar la libertad de Tudares.

"Se llevaron a cabo en embajadas y espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas que públicamente afirman defender derechos humanos", con el mensaje de que renunciara a su causa para que su esposo quedara en libertad.

EPA Mariana González había ido hacía unos días a la prisión Rodeo I en Zamora, Venezuela, para indagar sobre el paradero de su esposa

Una serie de excarcelaciones de presos en Venezuela -tanto nacionales como extranjeros- fue anunciada este mes por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aunque el proceso ha sido lento.

Según el grupo de derechos humanos Foro Penal, 151 presos políticos han sido excarcelados, mientras las familias esperan ansiosamente.

Muchos parientes de los presos han realizado vigilias y visitado varios centros de detención con la esperanza de saber dónde están recluidos.

