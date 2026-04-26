El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca luego de que se escucharan disparos en el edificio donde tenía lugar el evento.

Trump mismo le contó a la prensa que un hombre había entrado armado al Washington Hilton y le había disparado a un agente de seguridad. El hombre fue arrestado y estaba en custodia de las autoridades federales.

Según el líder, el agente estaba estable gracias a que lo había protegido el chaleco antibalas que portaba.

"Pensé que [el sonido de los disparos] había sido una bandeja que se había caído", le explicó Trump a los periodistas durante una rueda de prensa que celebró después de que se cancelara el evento.

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Trump agradeció a los miembros de los medios por su "increíble valentía" y se refirió al atacante como una "persona muy enferma".

También recordó el atentado del que fue víctima en Butler, Pensilvania, diciendo que creía que la seguridad había sido mucho mejor en esta ocasión.

"Estoy muy impresionado, te digo, si tuviera de qué quejarme, me estaría quejando".

Esta iba a ser la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en cualquiera de sus dos presidencias dado que en el evento se acostumbra a tener comediantes que se burlan de los asistentes.

Trump dijo que él hubiera querido que el evento continuara, pero que siguió las recomendaciones de los agentes de seguridad.

Además, prometió que el evento se programaría nuevamente para dentro de los próximos 30 días.

Momentos tensos

Reuters

Trump parecía estar a mitad de una conversación cuando fue interrumpido por un alboroto en el salón.

Los videos muestran que se oyen fuertes estruendos y, acto seguido, varios miembros del Servicio Secreto escoltan al presidente fuera del recinto gritando: "¡Agáchense, agáchense!".

Se pudo ver a Stephen Miller, el principal asesor de Trump, siendo escoltado entre la multitud hacia la salida del lugar.

La mayoría de los demás asistentes se agacharon inicialmente durante el alboroto, pero permanecieron en el interior una vez que el presidente fue evacuado.

Minutos después de haber sido evacuado, Trump compartió un video de las cámaras de seguridad en el que se ve como el atacante corre a toda velocidad para intentar pasar un punto de seguridad.

El presidente también mostró fotos del sospechoso en el piso, bajo la custodia de los agentes.

Según el jefe de policía metropolitana de Washington, Jeff Caroll, los agentes no habían tenido que usar sus armas para detener al hombre sino que lo habían inmovilizado abalanzándose sobre él.

Caroll además reveló que el sospechoso era un huésped en el hotel.

"Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", dijo.

Mientras los agentes del servicio secreto aseguraban el edificio, mantuvieron a todos los asistentes acordonados dentro del salón principal del hotel, donde se estaba celebrando el evento.

Muchos de los periodistas hicieron reportes de lo que estaba ocurriendo dentro del recinto para sus medios.

"Cuando hace apenas unos momentos se desató esa enorme conmoción en el salón de baile del Washington Hilton, traté de filmar lo que estaba sucediendo", contó el corresponsal de la secretaría de estado de la BBC Tom Bateman.

"Con mi colega nos dirigimos hacia la parte trasera de la sala para intentar enviar el video; fue entonces cuando me vi arrastrado por un grupo de personas a las que estaban conduciendo hacia el exterior".

"Cuando salimos, escuché a un agente del Servicio Secreto decir: 'Esto es ahora una escena del crimen; tienen que salir'."

Reuters Los asistentes a la cena tuvieron que resguardarse bajo las mesas.

Reuters También fueron evacuados varios miembros del gabinete como el Secretario de Salud Robert Kennedy

Reuters Los agentes acordonaron el salón principal donde se llevaba a cabo el evento.

El sospechoso

Las autoridades confirmaron que el sospechoso, un hombre de 31 años que vive en California, estaba siendo atendido en un hospital local.

La fiscal federal de Washington Jeanine Pirro dijo que el sospechoso enfrentaría dos cargos: uno por el uso de un arma de fuego durante un delito violento y otro por agresión a agentes federales con un arma peligrosa.

Asimismo, señala que el sospechoso comparecerá ante un tribunal federal este lunes.

Donald Trump/Truth Social El sospechoso está tirado en el piso, con la cara en la alfombra, sin camiseta. Varios agentes lo rodean.

El jefe de policía Caroll dijo que todavía no se conocían los motivos del atacante, ni se sabía cómo había logrado ingresar las armas al recinto.

BBC

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