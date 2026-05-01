Reuters El ganador del Oscar, Pavel Talankin, se llevó la estatuilla para mostrarla a estudiantes universitarios durante una proyección del documental en Nueva York.

El ganador del Oscar a la mejor película documental, Pavel Talankin, fue obligado a facturar la estatuilla que ganó por "Mr Nobody Against Putin" en un aeropuerto de Nueva York, y ahora está perdida.

Talankin cuenta que llevaba el galardón de la Academia Cinematográfica estadounidense en su equipaje de mano cuando iba a abordar un vuelo a Alemania este miércoles, pero los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional John F Kennedy lo impidieron, afirmando que la estatuilla podría usarse como un arma.

Cuando aterrizó en Alemania, el Oscar había desaparecido.

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La aerolínea Lufthansa, que lo ayudó a empacar la estatuilla en una caja porque Talankin no había viajado con una valija facturada, informó que su personal está tratando el incidente con "cuidado y urgencia" y está efectuando una "búsqueda interna amplia" para dar con el galardón.

Pavel Talankin El Oscar fue empacado dentro de una caja para que pudiera ser enviado como equipaje facturado.

"Lamentamos profundamente esta situación", expresó la aerolínea en un comunicado. "Nuestro equipo está tratando este asunto con el mayor cuidado y urgencia, y estamos efectuando una búsqueda interna amplia para asegurar que el Oscar sea encontrado y devuelto lo antes posible".

La BBC se comunicó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y con la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés), que se encarga de la seguridad aeroportuaria y que impidió a Talankin llevar su Oscar en su equipaje de mano.

Robin Hessman, productora ejecutiva de la BBC, que respaldó el documental, afirmó que ayudó por teléfono a Talankin a comunicarse con la TSA cuando estaba en el aeropuerto porque el director no domina el inglés.

Hessman comentó a la BBC que Talankin había volado múltiples veces con su Oscar y también con su BAFTA, que también ganó este año, por todo Estados Unidos y en vuelos internacionales, y que nunca había tenido problemas llevando la estatuilla a bordo.

"Esto no le hubiese pasado a Leonardo DiCaprio", señaló.

Getty Images Pavel Talankin (derecha) y su codirector, David Borenstein, también ganaron el premio BAFTA, entregado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Talankin, el codirector y protagonista del premiado Mejor Largometraje Documental, viaja frecuentemente con el galardón a eventos de exhibición y proyección.

Durante su viaje a Nueva York, hizo circular el galardón por entre una audiencia de estudiantes universitarios durante una sesión de preguntas y respuestas, después de proyectar el documental.

La BBC ha visto el video del personal de Lufthansa usando cinta adhesiva y plástico de burbujas para empacar el Oscar en una caja.

El galardón de la Academia Cinematográfica mide 34cm de alto y pesa 3,9 kilos. Se estima que cuesta entre US$400 y US$1.000 crear la estatuilla.

Getty Images Cada estatuilla es fabricada individualmente y cuesta entre US$400 y US$1.000.

En "Mr Nobody Against Putin" (Un don nadie contra Putin), Talankin documentó el aumento de la propaganda de guerra en la escuela rusa en la que trabajaba, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero 2022.

Ahora se encuentra exiliado de su país y, por su propia seguridad, vive en un lugar sin determinar de Europa.

Rusia vetó el documental en tres plataformas de streaming bajo el argumento de que "propaga el extremismo y terrorismo".

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