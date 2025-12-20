Getty / Reuters Trumo ha incrementado con la captura de los petroleros su campaña de presión contra Maduro.

Estados Unidos ha capturado este sábado en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela una embarcación, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS, socio de BBC News.

Es la segunda vez este mes que EE. UU. confisca un barco frente a las costas de ese país. La medida se produce después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijera el martes que ordenaría un "bloqueo" a los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Venezuela aún no ha respondido a esta última captura por parte de EE. UU., pero anteriormente ha acusado a Washington de intentar robar sus recursos petroleros y denunció lo ocurrido con el primer buque, un tanquero que transportaba crudo, como un acto de "piratería".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

La operación fue liderada por la Guardia Costera de los EE. UU., de manera similar a la realizada a principios de este mes, según informa CBS. El barco fue abordado por un equipo táctico especializado.

En las últimas semanas, Estados Unidos. ha reforzado su presencia militar en el Mar Caribe y ha llevado a cabo ataques letales contra embarcaciones a cuyos tripulantes acusa sin haber presentado pruebas de enviar drogas a territorio estadounidense. Un centenar de personas ha muerto en los ataques

Las fuerzas armadas han sido objeto de un creciente escrutinio por parte del Congreso debido a dichos ataques y a la falta de evidencias de que sus objetivos fueran blancos legítimos.

Washington acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una organización designada como terrorista llamada el Cártel de los Soles, algo que él niega. La administración Trump lo acusa a él y al grupo de utilizar petróleo "robado" para "financiarse, practicar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Venezuela, que posee las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, depende en gran medida de los ingresos de sus exportaciones de crudo para financiar el gasto público.

El anuncio de Trump sobre un "bloqueo" se produjo menos de una semana después de que EE. UU. incautara un petrolero que, se cree, formaba parte de la llamada "flota fantasma", el grupo de embarcaciones que presuntamente transporta clandestinamente crudo venezolano para evitar las sanciones estadounidenses.

La Casa Blanca afirmó que la embarcación en cuestión, llamada Skipper, había estado involucrada en el "transporte ilícito de petróleo" y que sería trasladada a un puerto estadounidense. El gobierno de Venezuela denunció la medida, y Maduro afirmó que EE. UU. "secuestró a la tripulación" y "robó" el barco.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más