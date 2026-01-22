Primer plano de una estatuilla de los Oscar con el nombre de los premios escrito en el fondo en el teatro Dolby de Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 28 de febrero de 2025.

AFP vía Getty Images

Con un récord histórico de 16 nominaciones, entre ellas a mejor película, el thriller sobrenatural Sinners (Pecadores) se ha convertido en la gran favorita de la los premios Oscar de este año.

Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron este jueves los nominados en las 24 categorías, que encabeza la cinta de vampiros del director Ryan Coogler, nominada, entre otras, a mejor película, mejor director y mejor actor. Le siguió One Battle After Another ("Una baltalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, con 13.

La ceremonia de la 98ª edición de los reconocimientos otorgados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el 15 de marzo.

Ese día, el comediante estadounidense Conan O’Brien volverá a presentar a los ganadores en el teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

A continuación, la lista de los principales nominados a los Oscar 2026.

Michael B. Jordan, duplicado en una escena de Sinners.

Warner Bros
Michael B. Jordan fue norminado a mejor actor por su rol en Sinners ("Pecadores").

Lista de nominaciones

Mejor película:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme – ("Marty supremo")
  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • O Agente Secreto ("El agente secreto")
  • Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Sinners ("Pecadores")
  • Train Dreams – ("Sueños de Trenes")

Mejor actriz protagonista:

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You ("Si pudiera, te patearía")
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Emma Stone – Bugonia
Jessie Bucley caracterizada de Agnes, la mujer de William Shakespeare, con una camisa roja y con las dos manos juntas y los dedos entrelazados, en una escena de Hamnet. Foto: Agata Grzybowska/Focus Features

Agata Grzybowska/Focus Features
Jessie Buckley encarna a Agnes, la mujer de William Shakespeare, en Hamnet.

Mejor actor protagonista:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme ("Marty Supremo")
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners ("Pecadores")
  • Wagner Moura – O Agente Secreto ("El agente secreto")

Mejor actriz de reparto:

  • Elle Fanning – Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Amy Madigan – Weapons ("La hora de la desaparición")
  • Wunmi Mosaku – Sinners ("Pecadores")
  • Teyana Taylor – One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Leonardo DiCaprio caracterizado como su personaje, vestido con una camisa de cuatros, mira alertado al costado mientras sujeta el volante en una escena de "Una batalla tras otra".

Warner Bros Pictures
Leonardo DiCaprio protagoniza One Battle After Another ("Una batalla tras otra") y fue nominado a mejor actor.

Mejor actor de reparto:

  • Benicio del Toro – One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners ("Pecadores")
  • Sean Penn – One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value ("Valor sentimental")

Mejor dirección:

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme ("Marty supremo")
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Joachim Trier – Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Ryan Coogler – Sinners ("Pecadores")
Primer plano de Timothée Chalamet, caracterizado como la estrella del tenis de mesa Mary Reisman, en una escena de Marty Supreme.

A24
Timothée Chalamet, nominado al Oscar por interpretar a la estrella del tenis de mesa Marty Reisman en Marty Supreme.

Mejor guion original:

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident – ("Un simple accidente")
  • Marty Supreme – ("Marty Supremo")
  • Sentimental Value – ("Valor sentimental")
  • Sinners – ("Pecadores")

Mejor guion adaptado:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Train Dreams – ("Sueños de Trenes")
El actor brasileño Wagner Moura, caracterizado como Marcelo, su personaje en O Agente Secreto, auricular en la oreja en una cabina telefónica en una escena de la película.

VITRINE FILMES
En O Agente Secreto ("El agente secreto"), Wagner Moura interpreta a Marcelo, un profesor viudo que intenta huir de Brasil con su hijo durante la dictadura militar.

Mejor canción original:

  • Dear MeDiane Warren: Relentless
  • GoldenKPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
  • I Lied to You Sinners ("Pecadores")
  • Sweet Dreams of JoyViva Verdi
  • Train DreamsTrain Dreams ("Sueños de Trenes")

Mejor banda sonora original:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Sinners ("Pecadores")

Mejor película internacional:

  • O Agente Secreto ("El agente secreto") – Brasil
  • It Was Just an Accident ("Un simple accidente") – Francia
  • Sentimental Value ("Valor sentimental") – Noruega
  • "Sirat: Trance en el desierto" – España
  • The Voice of Hind Rajab – ("La voz de Hind Rajab") – Túnez
Emma Stone caracterizada como Michelle Muller en Bugonia.

Universal
Emma Stone fue nominada a mejor actriz por su rol en Bugonia.
