Getty Images Terry Rozier III, de los Miami Heat, es uno de los arrestados.

La NBA se enfrenta a uno de los mayores escándalos de su historia reciente.

Autoridades estadounidenses revelaron este jueves detalles de dos amplias investigaciones de fraude que involucran a jugadores y entrenadores de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos así como a figuras del crimen organizado.

Más de 30 personas han sido arrestadas en conexión con dos presuntas tramas: la primera sobre apuestas deportivas ilegales y la segunda relacionada con partidas de póker amañadas, según informó la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Entre los detenidos se encuentran Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, basquetbolista de los Miami Heat; y Damon Jones, exjugador de varios equipos de la liga como los Heat, los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. explicó en una conferencia de prensa que se presentaron cargos en dos casos distintos, pero remarcó que ambos están relacionados entre sí.

Apuestas ilegales

El primero, en el que hay seis acusados, señala presuntas apuestas ilegales entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

La fiscalía alega que los implicados utilizaron información interna y no pública sobre jugadores y equipos de la NBA para colocar cientos de miles de dólares en apuestas, principalmente sobre estadísticas individuales -conocidas como prop bets– con un alto porcentaje de éxito.

Bajo esta estrategia, los jugadores alteraban su rendimiento o se retiraban antes de tiempo, condicionando el resultado de los partidos, según alegó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Reuters Tisch explicó el modus operandi de los presuntos infractores.

Nocella, por su parte, definió este caso como "una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos".

Hay siete partidos bajo sospecha, entre los que destaca el que enfrentó a los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023.

Rozier, que entonces jugaba para Charlotte, habría avisado de una "supuesta lesión" a personas que, con ese dato, apostaron y ganaron miles de dólares. El jugador permaneció en cancha apenas nueve minutos y medio, cuando alegó molestias en un pie.

Tras conocerse el arresto de Rozier, su abogado publicó un comunicado en el que defendió su inocencia.

"Parecen estar creyendo en la palabra de fuentes increíblemente inverosímiles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades", alegó, y sentenció que Terry "no es un apostador, pero no le teme a las peleas y espera ganar esta batalla".

Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Las apuestas deportivas estuvieron prohibidas en la mayor parte de Estados Unidos desde 1992 hasta 2018, cuando la Corte Suprema delegó la regulación de la práctica a los estados.

Desde entonces la práctica se ha disparado: en los primeros ocho meses de 2025 los estadounidenses apostaron casi 100 mil millones de dólares en deportes a través de canales oficiales, un 12% más que en 2023, según la Asociación Estadounidense del Juego.

Partidas de póker amañadas

El segundo caso, más amplio, involucra a 31 acusados, entre ellos Billups y Jones, en relación a partidas de póker presuntamente manipuladas desde 2019 en lugares como The Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan.

Las autoridades estiman que los implicados estafaron unos US$7 millones a varias víctimas, entre ellas una que perdió US$1 millón.

Según los fiscales, los organizadores empleaban tecnología sofisticada como máquinas de barajar alteradas capaces de leer las cartas y transmitir esa información a un cómplice en la mesa, apodado el quarterback, que señalaba a los aliados las manos ganadoras.

Getty Images Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, es uno de los arrestados.

Las víctimas -denominadas fish– eran invitadas a jugar contra exdeportistas y celebridades -llamados face cards– sin saber que toda la mesa estaba manipulada, lo que les habría causado pérdidas de cientos de miles de dólares.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la operación representa "un golpe histórico" contra un entramado criminal que abarca tanto a la NBA como a familias de la mafia italiana en Nueva York.

El caso involucra a miembros de las familias criminales más notorias de Nueva York, incluyendo a los Bonanno, los Genovese y los Gambino, tres de los cinco clanes que lideran la mafia italoamericana de la ciudad desde 1931.

Patel indicó que el dispositivo policial incluyó allanamientos y arrestos coordinados en 11 estados.

Chauncey Billups, de 49 años y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto desde 2023, dirigió a los Trail Blazers en su debut de temporada la noche del miércoles, horas antes de su arresto.

Rozier, por su parte, se preparaba para jugar en Miami ante Orlando, pero no disputó el partido y fue detenido a la mañana siguiente en un hotel de esa ciudad.

Ambos serán procesados en Brooklyn, donde se instruye la causa.

Ni la NBA ni los equipos implicados han realizado por el momento declaraciones oficiales sobre el caso.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más