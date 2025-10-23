IMAGN IMAGES/Reuters Connect Terry Rozier III, de los Miami Heat, es uno de los arrestados.

La NBA se enfrenta a uno de los mayores escándalos de su historia reciente.

Autoridades estadounidenses revelaron este jueves detalles de dos amplias investigaciones de fraude que involucran a jugadores y entrenadores de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos así como a figuras del crimen organizado.

Más de 30 personas han sido arrestadas en conexión con dos presuntas tramas: la primera sobre apuestas deportivas ilegales y la segunda relacionada con partidas de póker amañadas, según informó la fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Entre los detenidos se encuentran Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, basquetbolista de los Miami Heat; y Damon Jones, exjugador de varios equipos de la liga como los Heat, los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. explicó en una conferencia de prensa que se presentaron cargos en dos casos distintos, pero remarcó que ambos están relacionados entre sí.

Noticia en desarrollo.

