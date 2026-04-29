La que debía ser una de las noches más glamurosas terminó en caos en cuestión de segundos.
Tras un estruendo durante la tradicional cena de corresponsales en la Casa Blanca el 25 de abril, el ambiente cambió en segundos: los agentes del Servicio Secreto armados entraron en la sala y cientos de invitados se refugiaron bajo las mesas.
Entre ellos se encontraba Tom Bateman, corresponsal de la BBC en Washington.
Aunque el motivo del ataque sigue sin estar claro, el sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, ha sido acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump y de dos delitos relacionados con armas de fuego.
En este video, Bateman reconstruye paso a paso lo que ocurrió dentro del salón: desde los primeros instantes de incertidumbre hasta la evacuación del presidente y altos funcionarios.
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