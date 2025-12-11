Getty Images María Corina Machado aseguró en entrevista con la BBC que regresará a Venezuela luego de salir del país para recibir su premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Sin sus pertenencias y tras lo que algunos medios han calificado como una huida temeraria, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, llegó este miércoles a Oslo luego de que le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz.

No pudo asistir a la ceremonia, en la que su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

Aun así, la política —quien permaneció en la clandestinidad por más de un año tras desafiar al gobierno de Nicolás Maduro al convocar varias protestas después de los comicios de 2024— fue recibida con vítores y abrazos por parte de la diáspora venezolana residente en Noruega.

Machado también se reencontró con su familia, que la esperaba en el país nórdico, tras más de un año sin contacto físico.

Ahora, la dirigente se convierte en una fugitiva, luego de que el gobierno venezolano advirtiera que salir del país constituiría una violación de la ley. En Venezuela, está acusada de terrorismo, conspiración e incitación al odio.

Machado no pudo presentarse como candidata presidencial en 2024 tras ser inhabilitada por el gobierno. No obstante, respaldó la candidatura del exdiplomático Edmundo González, quien —según la oposición— habría ganado las elecciones, apoyándose en miles de actas recabadas durante el proceso.

Maduro lo niega, se aferra al poder y acusa a sus adversarios de promover una intervención militar.

Todo esto ocurre en medio de una fuerte tensión en el Caribe, después de que Estados Unidos declarara terrorista al mandatario venezolano y aprobara un despliegue militar en la región.

En este contexto, la presentadora Lucy Hockings, de la BBC, habló con María Corina Machado, quien se encontraba junto a Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, sobre su futuro, la experiencia de huir de Venezuela y la posibilidad de una intervención militar.

Aquí la entrevista completa.

BBC

Felicidades por su Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se siente de estar aquí?

Aquí estoy. Primero que nada, estoy muy agradecida. Por supuesto, con el Comité Noruego del Nobel por este reconocimiento único al pueblo venezolano, que les ha traído tanta esperanza, entusiasmo y aún más unidad en nuestro país.

Todavía estoy tratando de convencerme de que estoy aquí en Oslo, al fin, con todos ustedes y con mi familia, a quienes no he visto por un largo tiempo.

Getty Images La administración de Nicolás Maduro señala a la opositora María Corina Machado de supuestamente conspirar contra su gobierno. La organización del Nobel le entregó el premio a la líder de derecha por su lucha a favor de la "democracia".

¿Cómo fue eso? No solo ver a su familia, sino también abrazarlos, olerlos y tocarlos nuevamente.

Por más de 16 meses no he tenido la oportunidad de abrazar o tocar a nadie. Así que, ciertamente, ha sido un sentimiento muy profundo por el hecho de que tan solo en unas horas tuve la oportunidad de ver a las personas que más amo y tocarlos, y llorar y orar juntos.

Luego tuve la oportunidad de también conocer a cientos de personas venezolanas que estaban afuera del hotel y sentir ese calor nuevamente luego de tanto tiempo… ¿sabes? Es la razón por la que hago lo que hago.

Y te han dado… cosas… (la entrevistadora señala los rosarios que tiene María Corina en el cuello)

Sabes, estos me los dieron los venezolanos que acabo de conocer afuera. Y es siempre el mismo gesto: la gente se quita sus rosarios y me los pone. Tienen historias.

Una de las mujeres que estaba afuera me dijo que había traído este rosario hace 20 años cuando dejó Venezuela y que ahora quiere que yo lo tenga. Así que imagínate cuánta energía significa esto para mí.

Creo que tengo sobre siete mil u ocho mil rosarios que recibí alrededor de todo Venezuela.

Hubo momentos esta mañana en los que pensamos que no estaríamos sentados aquí juntos…

Jorgen Watne Frydnes: No estoy hablando aquí solo por mí, sino también por el Comité y diría también que, por la gente de aquí, venezolanos, noruegos y muchos más… es muy emocional tenerte aquí luego de esa travesía.

Tenerte aquí finalmente y tener a tu hija representándote tan bien en la alcaldía de Oslo este miércoles, pero luego, en medio de la noche, tenerte aquí, es increíble, es difícil de describir para todos nosotros en el Comité del Nobel.

Getty Images

Debe estar muy orgullosa de su hija hoy…

Estoy orgullosa de ella, de toda su vida. Y de mis hijos también. Ellos han enfrentado lo más difícil de esta situación. Tuve que enviarlos fuera del país, no querían irse, pero tuve que forzarlos porque no podía hacer mi trabajo y a la vez protegerlos.

Fueron los únicos de sus clases en graduarse y estar sin su madre.

Mi hija se casó y no estuve con ella. Mi hijo también y no estuve con él.

Me da un gran sentimiento de culpa. Pero a la vez tengo mucho apoyo de su parte y ellos son la razón por la que luché, al igual que todos los niños venezolanos, quienes siento que son como mis hijos también.

Estoy muy orgullosa de ellos, de lo que hacen por esta causa.

Estabas pensando en esas otras madres e hijas en Venezuela y alrededor del mundo que no han tenido la oportunidad de un momento similar al que acabas de tener porque están separados…

Por supuesto. Creo que lo que ha unido a nuestro pueblo después de tantos años de que el régimen chavista trató de dividirnos por todas las razones: raza, religión, origen… lo que trajo a nuestro país juntos es que queremos a nuestras familias de vuelta en casa, nuestros hijos de vuelta en casa.

Eso derribó nuestras diferencias.

Antes de venir aquí, estaba pensando en esta inmensa posibilidad que yo tendría. Estaba pensando en las madres de los presos políticos, con quienes hablo todas las semanas, porque estamos en contacto todo el tiempo.

Pero sé que pronto ellas tendrán esta inmensa felicidad que yo tuve hoy, hace unas horas.

Tengo que preguntar sobre la versión de la historia de cómo usted escapó que está circulando aquí en Oslo y está en la prensa. Dicen que tuvo que ponerse una peluca, que pasó por 10 puestos militares y tomó un barco pesquero a Curazao y luego un avión privado a Miami y luego a Oslo. ¿Qué nos puede contar de lo que pudo haber sido una huida peligrosa y temerosa?

Es importante entender exactamente lo que estás diciendo. Venezuela se ha convertido en una nación, un país en el que el Estado hace terrorismo. El régimen que tiene control de todas las instituciones ha impuesto terrorismo de Estado hacia personas inocentes y cometido crímenes contra la humanidad.

Y todos los que se atreven a hablar, a defender cualquiera de sus derechos básicos, toman un alto riesgo y terminan en prisión, como dijiste en tu discurso increíble esta mañana (María Corina Machado se voltea y mira a Jorgen Watne Frydnes mientras habla)

Solo por publicar noticias sobre el Premio Nobel, podrías terminar en prisión.

Y si ellos te buscan y no te encuentran, van a arrestar a tu familia, incluso ponen a niños en prisión.

Ellos han dicho que soy una terrorista. Que debo estar en la cárcel por el resto de mi vida y están buscándome.

Dejar Venezuela hoy, en esta circunstancia, es muy peligroso. Solo quiero decir que hoy estoy aquí porque muchas mujeres y hombres arriesgaron su vida para que llegara a Oslo.

Vine aquí por ellos y por los millones de héroes anónimos venezolanos para recibir un premio y regresárselo a ellos.

Getty Images

Llegaste sin nada, solo con la ropa con la que te vemos.

Es la ropa que he estado usando en el último trayecto del viaje. No he tenido oportunidad de devolverla. No sé ni qué hora es.

¿Qué es lo próximo para ti, porque sabes que el gobierno venezolano está llamándote ahora fugitiva? ¿Estarías en riesgo si regresas?

Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. El gobierno de Venezuela me hubiese desaparecido si me hubiese encontrado cuando estaba en Venezuela. Sé exactamente el riesgo que estoy tomando.

Lo que le he dicho a la gente de Venezuela desde el principio es que estaré donde sea más útil para nuestra causa. Y hasta hace un momento, el lugar en donde pensé que debía estar era Venezuela. El lugar que debo estar hoy, en favor de nuestra causa, es Oslo.

¿Usted ha tenido alguna conversación con Donald Trump, con Marco Rubio o alguien que le haya ofrecido alguna garantía sobre su seguridad?

No voy a contestar esa pregunta, por razones obvias. Pero debo decir que estamos muy agradecidos con el presidente Trump y su administración.

Lo hemos dicho durante años. Hemos intentado que el mundo entienda lo que estaba pasando en Venezuela, el hecho de que se estaba construyendo una estructura criminal que ha destruido cada uno de nuestros derechos, ha humillado personas, dividido la sociedad y entregado nuestra soberanía a las organizaciones criminales.

Esto es algo que tiene un impacto más allá de nuestras fronteras en términos de la inestabilidad que el régimen ha provocado en América Latina.

Por años hemos dicho que necesitamos atender este régimen como una dictadura convencional, pero también como una estructura criminal. Y desde la perspectiva de seguridad.

Creo que finalmente eso está pasando. El mundo ha entendido que lo que nosotros estamos haciendo es salvar vidas.

Entendemos que tiene una buena relación con Marco Rubio. Él es un gran admirador suyo. ¿Él o alguien de EE.UU. le ha dicho que debe estar lista, que deben estar listos para hacerse cargo de Venezuela?

Debemos estar listos sin importar lo que alguien nos diga.

¿Usted está lista?

Estamos listos. Y estamos listos no solo porque tenemos los equipos, los planes para las primeras 100 horas y los siguientes 100 días, poniendo siempre a la gente en el centro.

Tengo tanta confianza en lo que hemos aprendido como sociedad, aunque será un proceso muy complejo.

Porque el régimen ha destruido todas las instituciones, y tenemos una crisis financiera, de seguridad, económica y humanitaria.

Pero hay conciencia de que hemos luchado tanto para conquistar la libertad que la sociedad la va a cuidar.

Y la gente sabe que vamos a atravesar por problemas difíciles. Y que nada se solucionará de inmediato. Pero sentiremos en nuestros cuerpos y almas lo que es ser libres.

Getty María Corina Machado no pudo asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo, pero llegó horas después a la ciudad. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el premio en su nombre.

Algo que ha prometido usted es justicia. Particularmente porque ha habido crímenes, según ha dicho, contra muchas personas en Venezuela. ¿Hay algún compromiso que usted está preparada a hacer sobre futuro de Nicolás Maduro?

A Maduro se le han ofrecido durante estos años numerosas posibilidades para dejar el país de forma pacífica. Cuando ganamos las elecciones hace un año por una mayoría, le ofrecimos la posibilidad de una transición negociada.

Él no solo lo negó, sino que decidió establecer la peor represión de nuestra historia.

Estamos hablando de 2.200 personas detenidas, entre ellos niños, mujeres que fueron torturados, abusados.

¿Qué significa esto para el futuro de Maduro?

Lo que quiero decir es que nosotros ofrecimos tantas posibilidades durante todo este tiempo, estuvimos dispuestos a sentarnos para una transición pacífica y ellos lo rechazaron.

Creo que no es solo por una decisión propia, sino también porque hay grupos criminales que tienen intereses confrontados hoy. Algunos de ellos han detenido a Maduro de tomar esas oportunidades.

¿Cuál es esa oportunidad? ¿Aceptarían una negociación en la que él se iría al exilio? ¿Que él no enfrente la Justicia?

No es conveniente mencionar acciones concretas. Todo dependerá de cómo lleguemos a ese proceso de negociación, si es que sucede.

Porque si él se rehúsa, estará en una situación mucho más difícil de la que está ahora mismo. Así que es el momento para él definitivamente irse. Y que entienda que esto es serio, no solo por la gente de Venezuela, que está organizada y unida, sino también por los militares y la policía, en donde hay fracturas en este momento, y también la comunidad internacional que está poniendo mucha presión sobre él.

Para muchos, el Premio Nobel de la Paz le da un impulso a su causa. Pero sabemos también de los barcos militares estadounidenses que están muy cerca de Venezuela. Donald Trump también ha hablado sobre la posibilidad de atacar en suelo venezolano. Y es difícil muchas veces estar seguro de lo que quiere decir el presidente Trump. ¿Pero eso es algo que apoyaría? ¿Un ataque de EE.UU. a Venezuela?

El presidente Trump, como él mismo ha dicho en varias ocasiones, le ha ofrecido a Maduro establecer un proceso de paz y desmantelar la estructura criminal. Y ha insistido en que las actividades criminales deben parar, algo que no ha ocurrido en el país.

Nosotros no queremos una guerra, no la buscamos. La gente en Venezuela quiere vivir en democracia, en libertad y justicia.

Fue Maduro quien declaró la guerra contra el pueblo de Venezuela, e internacionalmente con narcoterrorismo.

Getty María Corina Machado fue el rostro de la oposición en la campaña electoral de Venezuela en 2024.

¿Pero eso es un sí? ¿Usted apoyaría una intervención?

Lo que nosotros hemos pedido a la comunidad internacional es que nos ayude a detener el flujo de recursos criminales, que son usados por el régimen para oprimir a las personas en Venezuela. ¿De dónde vienen esos recursos? Narcotráfico, tráfico ilegal de oro, incluso tráfico humano. Y muchos de estos recursos terminan en los sistemas financieros de democracias, en América Latina o Europa. Y lo que pedimos es que tenemos que cortar esos influjos.

Una parte importante de esos recursos proviene de las actividades de la droga.

Creemos que una coalición internacional para desmantelar esta industria debe ponerse en curso, no solo por EE.UU.

¿Jorgen, no cree que hay algún tipo de contradicción ahí? ¿Que veamos algún tipo de toma violenta, o alguna acción dentro de Venezuela y luego ver como jefa de Estado a una ganadora del Premio Nobel de la Paz? Este es un premio basado en la paz.

Jorgen Watne Frydnes: Este premio se le ha entregado a María Corina Machado por sus esfuerzos a favor de la democracia. Y por una transición pacífica, y por lo que ellos han estado luchando por años y años es exactamente eso: una transición pacífica.

Es importante recordar quién tiene la responsabilidad de hacer que eso pase y desafortunadamente la oposición no está en el poder. El poder está sobre el régimen de Maduro. Ellos tienen la responsabilidad de que haya una transición pacífica.

Nuestro premio ha sido entregado al trabajo de la oposición, de Machado durante muchos años, y particularmente por los esfuerzos de las elecciones de 2024.

Quiero volver a preguntarle sobre el presidente Trump. Porque usted sabe que él puede ser impredecible y a veces cambia de parecer. Si vamos atrás, cuando Maduro llegó al poder, la gente pensó que no duraría seis meses. Pero él permanece. ¿Qué ocurriría si la atención del presidente Trump se va a otro lado y nada ocurre? Pese al impulso, pese a la esperanza de toda la gente, ¿qué ocurriría si nada pasa?

Las cosas ya han cambiado. Nunca hemos visto a la gente tan unida, organizada, decidida a ir hasta el final. Nunca hemos visto al régimen tan débil como ahora y nunca hemos visto a la comunidad internacional tan determinada. ¿Por qué?

Porque esto también tiene que ver con la seguridad nacional de EE.UU. y otros países en el hemisferio occidental.

La migración venezolana se ha convertido en la más grande del mundo. El día que Maduro se vaya, verás millones regresando. Eso es lo que mucha gente decía ahí afuera: "Quiero volver a casa". El día que Maduro se vaya, convertiremos a Venezuela de ser el centro del crimen en las Américas a ser el centro de la energía de América.

Construiremos un escudo de seguridad. Forzaremos a los agentes de otros regímenes autoritarios, como Rusia e Irán, o Hezbolá, que operan en nuestro país junto a Maduro; los sacaremos.

Así que, desde cualquier perspectiva, es algo que es crucial para EE.UU. y para la región.

Getty Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, es acusado de terrorismo y narcotráfico por EE.UU.

Pero, finalmente, ¿le han dado alguna seguridad por parte del presidente Trump, de EE.UU. o alguien, de que habrá un cambio, que le dé esperanza a la gente de que algo pasará?

Mi seguridad viene de adentro, porque conozco a mi país, conozco a nuestra gente. Venezuela será libre y será el momento más importante en la historia de América por un largo tiempo.

Y esto tendrá olas de democratización en la región. Veremos Cuba, veremos Nicaragua. Nos preguntarán cómo lo hicimos, porque nos habían dicho que era imposible. Que sería imposible unir al país, imposible vencer a Maduro y absolutamente imposible probarlo.

Iba a ser imposible para mí estar contigo esta noche. Nosotros lo haremos posible. Y creo que esto será también una gran contribución a la humanidad, porque al final, nuestra lucha por la libertad es una lucha por la paz. Y es un acto de amor.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más