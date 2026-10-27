- Israel registró un récord histórico de participación en unas elecciones que son cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
- Es la primera vez que Israel va a las urnas desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y las guerras que les siguieron.
- Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ostentado el poder en Israel, tiene como principal rival al exmilitar Gadi Eisenkot. Las primeras encuestas a boca de urna de las cadenas israelíes indican que este bloque opositor es el más votado.
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Elecciones en Israel: las primeras encuestas muestran al bloque de Eisenkot apenas por arriba de Netanyahu
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