  • COLOMBIA 3 – 1 UZBEKISTÁN
  • Con goles de Daniel Muñoz (40′), Luis Díaz (65′) y Jáminton Campaz (90’+7′) Colombia ganó en su debut contra Uzbekistán, que por primera vez convirtió un gol en un Mundial de la mano de Abbosbek Fayzullaev (60′).
  • Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, fue elegido mejor jugador del partido.
  • La Tricolor es líder del Grupo K, luego de que Portugal y RD Congo empataran horas antes.
  • Este es el séptimo día del Mundial más grande jamás realizado, con 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.

¡El show de Luis Díaz! Colombia se impone 3-1 a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026

BBC News Mundo

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo.

Ver más