- COLOMBIA 3 – 1 UZBEKISTÁN
- Con goles de Daniel Muñoz (40′), Luis Díaz (65′) y Jáminton Campaz (90’+7′) Colombia ganó en su debut contra Uzbekistán, que por primera vez convirtió un gol en un Mundial de la mano de Abbosbek Fayzullaev (60′).
- Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, fue elegido mejor jugador del partido.
- La Tricolor es líder del Grupo K, luego de que Portugal y RD Congo empataran horas antes.
- Este es el séptimo día del Mundial más grande jamás realizado, con 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
¡El show de Luis Díaz! Colombia se impone 3-1 a Uzbekistán en su debut del Mundial 2026
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