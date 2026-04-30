Costfoto/NurPhoto via Getty Images El crudo Brent alcanzó los US$126,31 por barril a primera hora del jueves, su nivel más alto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Los precios del petróleo se dispararon este jueves hasta alcanzar su nivel más alto desde 2022, tras conocerse un informe que indica que el ejército estadounidense se dispone a informar al presidente Donald Trump sobre nuevos planes para una posible acción militar en el conflicto con Irán.

El crudo Brent subió casi un 7%, superando momentáneamente los US$126 por barril, antes de retroceder.

El Mando Central de Estados Unidos ha preparado un plan para lanzar una oleada de ataques "breves y contundentes" contra Irán, en un intento por desbloquear las negociaciones con Teherán, según informó el sitio de noticias Axios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La BBC ha contactado tanto al Mando Central de EE. UU. como a la Casa Blanca para solicitar comentarios al respecto.

Los precios de la energía han ido al alza esta semana, dado que las conversaciones de paz parecen haberse estancado y la estratégica vía fluvial del estrecho de Ormuz permanece, en la práctica, cerrada.

Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) a nivel mundial suele transitar por este estrecho, y el conflicto ha causado un vertiginoso repunte en los precios globales de la energía.

El crudo Brent alcanzó los US$126,31 por barril a primera hora del jueves, su nivel más alto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, el precio experimentó una caída a lo largo del día, situándose en torno a los US$114.

Este drástico giro en el precio del petróleo se atribuyó, en parte, al vencimiento de una serie de acuerdos conocidos como contratos de futuros: convenios para comprar o vender un activo en una fecha determinada.

El contrato de futuros del Brent vigente para entregas en junio venció este jueves, lo cual contribuyó a su descenso, según señaló Naveen Das, analista senior de petróleo en Kpler.

Por su parte, el contrato de julio —que registra mayor actividad— cotizaba a la baja, situándose alrededor de los US$110 por barril.

Algunas aerolíneas ya han comenzado a subir sus precios

El petróleo crudo es un componente clave de la gasolina y el diésel, y el repunte de los costos desde el inicio de la guerra en Irán ha provocado un alza en los precios de los combustibles en las gasolineras para los automovilistas.

AFP via Getty Images Los precios de la energía han subido esta semana, dado que las conversaciones de paz parecen haberse estancado.

Simon Williams, director de políticas del grupo automovilístico RAC, señaló que, si bien el precio de la gasolina en algunas gasolineras puede haber descendido, "nuestro análisis de los costos mayoristas revela que, para los minoristas, adquirir la gasolina resulta ahora más costoso que en cualquier otro momento desde que comenzó la guerra".

"No obstante, el diésel se encuentra actualmente muy por debajo de su precio mayorista máximo registrado desde el inicio del conflicto, por lo que debería experimentar nuevas bajadas".

El impacto potencial de la situación actual trasciende los precios de la gasolina y el diésel.

Distintos gobiernos han advertido que la población podría enfrentarse a un encarecimiento de la energía, los alimentos y los billetes de avión como consecuencia de la guerra.

Algunas aerolíneas ya han comenzado a subir sus tarifas o a reducir el número de vuelos.

Asimismo, los precios de los fertilizantes han empezado a aumentar, lo cual podría tener un efecto dominó sobre los precios de los alimentos.

"Parece que la escalada bélica vuelve a estar sobre la mesa"

El informe de Axios citó fuentes anónimas que señalan que la propuesta ola de ataques probablemente incluiría objetivos de infraestructura.

Otro plan se centra en tomar el control de una parte del estrecho de Ormuz para poder reabrirlo a la navegación comercial, informó Axios, añadiendo que realizar dicha acción podría implicar el despliegue de tropas sobre el terreno.

Entre tanto, un comunicado atribuido al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirma que Teherán garantizará la seguridad del estrecho de Ormuz y pondrá fin a "los abusos del enemigo sobre esta vía fluvial".

El comunicado de Jamenei de este jueves señala asimismo que un "nuevo capítulo" para la región viene gestándose desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Getty Images Donald Trump simuló disparar un arma en una conferencia de prensa a comienzos de abril.

Estados Unidos declaró que bloqueará los puertos iraníes mientras Teherán continúe amenazando a los buques que intenten utilizar el estrecho de Ormuz.

Irán respondió a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes amenazando con atacar a los barcos que transitan por esta vía marítima, por la cual suele circular cerca de una quinta parte de la energía mundial.

Los precios del petróleo se dispararon un 6% el miércoles, tras conocerse informes de que Washington se estaba preparando para un bloqueo "prolongado" contra Irán.

"Parece que la escalada bélica vuelve a estar sobre la mesa", afirmó Das.

En declaraciones al programa Today de la BBC, señaló que un precio del petróleo cercano a los US$125 marca el punto en el que las empresas y los políticos "empiezan a ponerse un poco más nerviosos".

Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club, comentó que los costos podrían mantenerse elevados hasta bien entrado el próximo año.

"Los envíos de urea —utilizada para la fabricación de fertilizantes— se encuentran bloqueados, y los costos se han disparado para los agricultores de todo el mundo que no adquirieron el producto con antelación".

Y añadió: "La preocupación radica en que todos estos costos se trasladen a lo largo de las cadenas de suministro, lo que provocaría un aumento en el precio de los productos de consumo cotidiano más adelante este año y durante el próximo".

Crece la preocupación

La BBC tiene entendido que ejecutivos del sector energético se reunieron con Trump el martes para discutir formas de limitar el impacto de la guerra sobre los consumidores estadounidenses, lo que avivó la preocupación en el mercado ante una posible interrupción prolongada del suministro energético.

"La gran interrogante que tengo en mente es cuánto tiempo podrá resistir la administración Trump la presión económica", declaró a la BBC Will Walker-Arnott, gestor de inversiones en Raymond James.

"La gente está empezando a preocuparse realmente por el impacto inflacionario derivado del alza en el precio del petróleo", añadió.

Las bolsas de valores de Asia cerraron a la baja: el Nikkei de Japón retrocedió un 1,1%, mientras que el Kospi de Corea del Sur cerró con una caída del 1,4%.

Sin embargo, los mercados europeos registraron ganancias. El FTSE 100 de Londres subió un 1,6%; el Dax de Alemania escaló un 1%; y el Cac 40 de Francia avanzó ligeramente un 0,1%.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más