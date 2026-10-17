Tiziana FABI / AFP via Getty Images Una imagen de afuera del Policlínico Gemelli, donde el Papa León XIV se está recuperando de la cirugía a la que se sometió el martes.

Tras cuatro días hospitalizado, el papa León XIV "saldrá del hospital en las próximas horas", informó el sábado Vatican News.

Se prevé que el pontífice, de 71 años, salga del Policlínico Gemelli en el transcurso de la tarde.

"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", señalaron el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica, según el sitio de noticias.

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Está previsto que el domingo, León XIV rece el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano.

El Papa fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras someterse el martes a una cirugía torácica para extirparle un nódulo que le había sido detectado unos días antes, informó el Vaticano.

En la operación, que duró 90 minutos y que se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Tras examinar el tejido extirpado durante la operación, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, indicaron Carbone y Margaritora.

El Vaticano informó que la operación había sido "exitosa y no se presentaron complicaciones".

En un parte médico, los doctores explicaron que el procedimiento se había llevado a cabo "para garantizar una resección radical" del tumor.

"Tras la intervención, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación", agregó la Santa Sede en su comunicado, el martes.

"Contenido"

El diagnóstico se produjo después de que se le detectara un nódulo durante lo que el Vaticano describió como "controles rutinarios".

Un nódulo es una lesión pequeña y localizada que suele ser benigna. La Sociedad Torácica de EE.UU. señala que menos del 5 % de los nódulos pulmonares resultan ser cancerosos, aunque el riesgo aumenta con la edad, el tamaño del nódulo y factores como el tabaquismo.

Getty El pontífice se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma.

Los nódulos son más densos que el tejido pulmonar normal y aparecen como manchas blancas en una tomografía computarizada. Esto se conoce comúnmente como una "sombra" o "mancha en el pulmón".

Sin embargo, el tejido analizado durante la cirugía del papa León confirmó que el nódulo era un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células productoras de moco de los pulmones.

Fue el propio León XIV quien el domingo anunció al mundo la noticia de su operación, hablando desde el balcón de la Plaza de San Pedro tras pronunciar la tradicional bendición del Ángelus.

En ese momento, no se sabía que se trataba de un problema cancerígeno.

Dijo que el nódulo en su pulmón estaba "contenido" y que se había detectado "en una fase muy temprana", pero que los médicos le habían aconsejado que se lo extirparan.

Una parte de este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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