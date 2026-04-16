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El papa León XIV criticó este jueves a los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está "siendo asolado por un puñado de tiranos", en unas declaraciones inusualmente duras desde Camerún.

El pontífice señaló a quienes considera que han manipulado "el mismísimo nombre de Dios" en su propio beneficio.

León XIV pronunció estas palabras durante un recorrido por una región devastada por la insurgencia en el país africano.

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Sus declaraciones llegan tras una sonada disputa esta semana con el presidente estadounidense Donald Trump.

El presidente estadounidense publicó un extenso ataque verbal contra el pontífice después de que este criticara abiertamente la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán.

El Papa había expresado su preocupación ante la amenaza de Trump de acabar con "toda una civilización" si Irán no accedía a las exigencias de Estados Unidos para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

León XIV, quien el año pasado se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos, también ha cuestionado anteriormente el enfoque de la administración Trump en materia de inmigración.

"León debería actuar a la altura de su cargo como Papa", escribió entonces Trump en una publicación en Truth Social.

Al inicio de su gira por África, el líder de la Iglesia católica declaró a periodistas que no deseaba entrar en un debate con Trump, pero que continuaría promoviendo la paz.

Denuncia del gasto militar y la violencia

Desde Camerún, el Papa criticó a los líderes que "miran para otro lado ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en muerte y devastación, mientras brillan por su ausencia los recursos necesarios para la sanación, la educación y la reconstrucción".

"Los señores de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero a menudo una vida entera no es suficiente para reconstruir", afirmó el jueves.

El Papa también condenó "un ciclo interminable de desestabilización y muerte" en una región de Camerún "teñida de sangre", que lleva sumida en la insurgencia desde hace casi una década.

"Aquellos que despojan a vuestra tierra de sus recursos suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, perpetuando así un ciclo interminable de desestabilización y muerte", dijo a los congregados en una catedral de la ciudad noroccidental de Bamenda, epicentro de una violencia que ha dejado al menos 6.000 muertos y ha desplazado a muchas más personas.

"La paz no es algo que debamos inventar; es algo que debemos abrazar, aceptando a nuestro prójimo como hermano y como hermana", concluyó el Papa.

Los insurgentes separatistas de las dos regiones anglófonas de Camerún llevan luchando contra el gobierno, predominantemente francófono, desde 2017.

Tras el discurso de León, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, declaró que respalda al Papa en su "valiente llamamiento a favor de un reino de paz".

Tensión con la administración Trump

La guerra en Irán ha acentuado la distancia entre el Papa y la administración Trump.

Poco después de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, recitó una oración sumamente controvertida durante un servicio religioso en el Pentágono, en la que se hablaba de una "violencia abrumadora" y de una "justicia ejecutada con rapidez y sin remordimientos".

Posteriormente, durante una misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, el Papa afirmó que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos es "atroz" y que no se puede utilizar a Jesús para justificar la guerra.

"Este es nuestro Dios: Jesús, rey de la paz, que rechaza la guerra; a quien nadie puede utilizar para justificar la guerra", proclamó ante decenas de miles de fieles congregados en la Ciudad del Vaticano.

"Él no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza", agregó.

El pontífice también citó el pasaje bíblico de Isaías 1:15: "Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé: vuestras manos están llenas de sangre".

Getty Images Trump subió esta imagen a su red social y después la eliminó, después de que muchos cristianos se sintieran ofendidos.

A principios de esta semana, Trump lanzó un agresivo ataque contra el Papa en redes sociales, en el que describía al líder de la Iglesia católica como "DÉBIL ante el crimen y terrible en política exterior".

El presidente estadounidense también publicó una imagen en la que él mismo se presentaba como una figura semejante a la de Jesús.

Más tarde se reafirmó en sus críticas y se negó a pedir disculpas, aunque eliminó la imagen generada por inteligencia artificial.

Al ser preguntado por los comentarios del presidente estadounidense a su llegada a Argel, el Papa declaró que no sentía "ningún temor" ante la administración Trump y que seguiría alzando la voz contra la guerra.

La extensa gira del líder católico por África incluirá paradas en 11 ciudades de cuatro países.

Es su segunda gran visita al extranjero desde que fue elegido para liderar la Iglesia el año pasado, y refleja la importancia del catolicismo en el continente africano.

Más de una quinta parte de los católicos del mundo —unos 288 millones de personas— residen en África, según cifras de 2024.

BBC

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