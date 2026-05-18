BBC Corea del Norte nunca ha revelado el número de muertos en la operación rusa en Kursk.

Unos 2.300 soldados norcoreanos han muerto luchando junto a Rusia en su guerra contra Ucrania, según una investigación de la BBC basada en imágenes satelitales y fotografías oficiales de un nuevo monumento conmemorativo en Pyongyang.

Corea del Sur estima que al menos 11.000 norcoreanos fueron enviados a Rusia para ayudar a recuperar partes del oeste de Kursk, después de que Ucrania lanzara una incursión sorpresa en Kursk en agosto de 2024.

El líder norcoreano Kim Jong Un rindió homenaje público a los soldados caídos en la guerra, y se cree que, a cambio del envío de soldados, Pyongyang recibió alimentos, dinero y asistencia técnica de Moscú.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El hermético régimen nunca ha revelado el número de muertos en la operación de Kursk, que Rusia afirma haber recuperado por completo; sin embargo, por primera vez, el nuevo monumento ofrece pistas visibles. Esto es lo que revelan.

Nombres en los muros

En octubre de 2025, el líder norcoreano Kim Jong Un ordenó la construcción de un museo en el distrito de Hwasong, en Pyongyang, para honrar a los soldados caídos en la guerra ruso-ucraniana.

Según un análisis de la BBC basado en imágenes satelitales proporcionadas por Planet Labs, una empresa estadounidense de imágenes, las obras comenzaron ese mismo mes en una zona densamente boscosa.

BBC

En diciembre se podía apreciar la estructura básica del complejo de 52.000 m2. Para marzo, la mayor parte de la construcción exterior parecía estar terminada. Los jardines y las instalaciones circundantes se finalizaron el mes pasado.

Inaugurado el 26 de abril, el Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero busca transmitir la "valentía sin igual" de los soldados norcoreanos durante su despliegue para "liberar la región de Kursk", según la agencia estatal de noticias coreana KCNA.

El monumento consta de dos muros conmemorativos de 30 metros de largo grabados con nombres, un edificio y un cementerio.

Un análisis de la BBC de varias imágenes publicadas por KCNA muestra que cada muro está dividido en aproximadamente 14 secciones, marcadas con líneas de piedra gris en la parte superior. Los nombres están grabados en nueve de estas secciones, cada una con aproximadamente 16 columnas, según un cálculo de la BBC.

BBC

BBC

Ocho nombres de soldados caídos están inscritos en una columna, como muestran las fotografías en primer plano del muro este.

Con 16 columnas y nueve secciones, esto equivaldría a 1.152 nombres grabados en cada muro, lo que suma un total de 2.304 nombres entre ambos muros conmemorativos.

BBC

Songhak Chung, investigador sénior del Instituto Coreano de Estrategia de Seguridad, coincide con las conclusiones de la BBC.

"Los muros conmemorativos están llenos de nombres de soldados muertos escritos con caracteres diminutos. Dada la superficie y la densidad del texto, es probable que el número de personas registradas allí alcance varios miles", afirma.

La cifra exacta no se puede determinar debido a la falta de imágenes de alta resolución, pero el cálculo de la BBC se acerca a la cifra proporcionada por el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) de Corea del Sur.

En septiembre de 2025, la agencia de espionaje informó que unos 2.000 soldados norcoreanos habían muerto y otros 2.700 resultaron heridos.

Sin embargo, en febrero de este año, el SNI actualizó la cifra, indicando que unos 6.000 de los aproximadamente 11.000 militares desplegados en Rusia habían muerto o resultado heridos, aunque no proporcionó un desglose de las cifras. Ni Pyongyang ni Moscú han facilitado cifras oficiales.

Un "sistema estratificado"

El monumento en si mismo cuenta con un "sistema estratificado de conmemoración", según la empresa de investigación coreana SI Analytics.

Los soldados que demostraron "valor extraordinario" son honrados con tumbas y lápidas al aire libre, mientras que otros son conmemorados en urnas dentro del columbario.

Kim Jin-mu, exinvestigador principal del Instituto Coreano de Análisis de Defensa, financiado por el gobierno, afirma que entre los enterrados en el cementerio podrían figurar cuerpos recuperados, oficiales de alto rango o personas que recibieron un reconocimiento especial, incluyendo aquellos que actuaron con abnegación.

Según una imagen satelital tomada a principios de abril y proporcionada por SI Analytics, hay aproximadamente 140 tumbas en el lado oeste del cementerio y 138 en el lado opuesto.

También hay lo que parece ser un edificio gris en el centro del cementerio, probablemente un columbario que alberga urnas funerarias, según Chung.

BBC

Al describir el columbario, Chung afirma que "toda la pared parece estar cubierta de compartimentos de almacenamiento con un patrón de cuadrícula para los restos".

"El columbario es un edificio de tres plantas, e incluso sin contar las oficinas y las zonas de exposición, el depósito interior por sí solo podría albergar al menos 1.000 conjuntos de restos", añade Chung.

Justificación de la guerra

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur afirma que es "difícil confirmar" si todos los soldados caídos fueron conmemorados en los muros.

Sin embargo, el investigador Kim cree que es muy probable que los nombres de todos los soldados norcoreanos que murieron en Kursk estén inscritos.

"El monumento pretende recompensar a quienes se sacrificaron por el Estado y mantener el apoyo público", afirma. "Omitir nombres podría provocar descontento entre las familias de los fallecidos y socavar su propósito".

Los medios estatales norcoreanos también informaron que se había construido un complejo de viviendas para veteranos de la guerra rusa y sus familias en el mismo distrito. Los residentes comenzaron a mudarse en marzo.

Cho Han-bum, investigador principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, organismo estatal, afirma que la decisión de Pyongyang de construir un monumento dedicado a los soldados caídos refleja un intento de justificar el despliegue tras las numerosas bajas.

"Para Corea del Norte, Rusia es el único país con el que puede cooperar militarmente en su actual estado de aislamiento", afirma.

El monumento también simboliza la voluntad de Pyongyang de continuar la cooperación militar con Rusia "independientemente del desenlace de la guerra".

Gráficos de Arvin Supriyadi. Información adicional de Grace Tsoi.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más