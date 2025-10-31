Getty Images Jetten declaró a la prensa sentirse "muy orgulloso de este resultado histórico" y expresó su gran responsabilidad de formar un gobierno estable y ambicioso.

En menos de dos años, Rob Jetten ha logrado llevar a su partido social liberal D66 del quinto lugar al primero en la escena política de los Países Bajos.

Todo se alineó perfectamente para que este político de 38 años lo consiguiera.

Aunque aún no se ha confirmado el resultado final de unas muy ajustadas elecciones, la agencia de noticias neerlandesa ANP anunció la victoria de Jetten sobre el populista de extrema derecha Geert Wilders, del Partido por la Libertad (PVV).

"El Consejo Electoral decide, no la ANP, ¡qué arrogancia no esperar a que lo haga!", escribió un molesto Wilders en X.

En cualquier caso, la diferencia de votos favorece al D66.

Este viernes Rob Jetten se declaró vencedor de los comicios.

El partido D66 de Jetten mantiene actualmente una estrecha ventaja de 15.000 votos sobre el Partido de la Libertad de Wilders.

"¡Somos el partido más grande de los Países Bajos! Ahora trabajaremos para todos los holandeses", publicó Jetten en X.

Las proyecciones, con aproximadamente el 99% del escrutinio, otorgan a ambos partidos 26 escaños en el parlamento de 150 miembros; sin embargo, el ANP afirma que los centristas de Jetten podrían obtener un escaño adicional.

Jetten declaró a la prensa sentirse "muy orgulloso de este resultado histórico" y expresó su gran responsabilidad de formar un gobierno estable y ambicioso.

Reuters

Presencia mediática y optimismo

Ningún otro líder político acaparó tanta atención mediática durante la campaña como Jetten, cuya sonrisa y mensaje optimista conectaron con los votantes a diferencia de varios de sus oponentes.

Prácticamente no pasaba una noche sin que apareciera en televisión: cuando Wilders canceló una aparición por motivos de seguridad, Rob Jetten aprovechó la oportunidad y lo sustituyó.

Incluso participó en un concurso televisivo grabado meses atrás, llamado "La persona más inteligente".

Y su partido, el D66, no se vio afectado por participar en la fallida coalición de Wilders, que duró 11 meses, en gran medida porque Jetten obtuvo muy malos resultados en las últimas elecciones de 2023.

EPA Jetten lideró una campaña muy preparada y superó a sus rivales en los debates televisivos.

El gobierno colapsó el pasado junio, cuando el partido de Wilders se retiró tras una disputa sobre inmigración.

Pero quizás el mayor acierto de Jetten es haber logrado transmitir un mensaje positivo resumido en el lema Het kan wel ("Sí se puede"), una frase optimista inspirada en el Yes, we can de Barack Obama.

Esto contrastó fuertemente con Wilders, a quien acusó de "sembrar la división".

Primer líder gay

Si se confirma que su partido gana las elecciones, Rob Jetten podría convertirse en el primer líder abiertamente gay de los Países Bajos.

Apasionado por la política desde niño, el joven Jetten creció en un pequeño pueblo de la provincia sureña de Brabante y salió del armario siendo joven.

Aunque Jetten no ha hecho de su vida privada parte de su identidad política, hace cinco años publicó un video en el que leía una larga lista de mensajes homófobos en su teléfono para demostrar la importancia del Día Internacional contra la Homofobia.

Jetten está comprometido con el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan y se casarán el próximo año.

Fue uno de los primeros afiliados en el partido centrista D66, que se define como progresista y socialmente liberal, cuyos dirigentes pronto vieron su potencial.

Tras trabajar unos años para la red ferroviaria holandesa ProRail, Jetten fue elegido diputado en 2017 y tuvo algunas experiencias como líder antes de ser ministro de Clima bajo el mandato del primer ministro Mark Rutte (2010-2024), actual secretario general de la OTAN.

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la carrera de Jetten.

Getty Images Jetten y su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan.

"Jetten el robot"

Un compañero en el parlamento se quejó de su actitud "insistente" en materia climática, y sus grandes ambiciones como ministro se vieron truncadas cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía.

Lideró la desastrosa campaña de D66 en 2023, en la que el partido solo obtuvo nueve escaños, dos años después de que su predecesora, Sigrid Kaag, lograra el segundo puesto tras Rutte.

Jetten aún no se desenvolvía con soltura ante las cámaras. Algunas de sus apariciones en los medios se consideraron aburridas, y un crítico lo apodó "Jetten el robot".

-"¡Jetten el Robot va a ser primer ministro!", le espetó un periodista incrédulo cuando su victoria se hizo evidente el miércoles por la noche.

-"A veces, en política, las cosas pueden ser realmente inesperadas", respondió Jetten con una amplia sonrisa.

Sus partidarios lo ven como una especie de Mark Rutte en miniatura.

A Jetten esa comparación le viene como anillo al dedo, ya que muchos holandeses recuerdan con nostalgia la estabilidad de los años de Rutte, tras dos años de relativas turbulencias.

Ambos hombres siempre se muestran alegres y pragmáticos, y son conocidos por dormir muy poco.

Sin embargo, su compañero de partido, Roy Kramer, notó una diferencia: "Rutte es muy hablador, Jetten es un poco más callado", declaró al periódico holandés Het Parool.

EPA Jetten se midió al anti-islamista Geert Wilders en unas ajustadas elecciones.

Su mayor desafío y una broma inoportuna

El líder liberal tiene grandes ambiciones y desafíos, el más urgente abordar la crisis de la vivienda en los Países Bajos, con un déficit de aproximadamente 400.000 hogares.

Jetten quiere construir diez ciudades y se queja de que los gobiernos holandeses no han logrado nada realmente impresionante en los últimos 10 o 15 años. Está haciendo grandes promesas y se verá presionado para cumplirlas.

Para tener éxito, necesitará algo de la impenetrable resistencia política de Rutte, que le permitió sobrevivir a cuatro gobiernos.

Jetten superó un momento incómodo durante la campaña, cuando hizo un chiste sobre la princesa heredera Amalia ante 2.000 estudiantes en Róterdam.

"Creo que la mejor manera de promover el trabajo en el ejército es poder entrenar con la princesa heredera. Apuesto a que a más de uno de ustedes les interesaría", bromeó.

El moderador del debate respondió: "¿Qué clase de comentario sexista es ese?".

Más tarde, Jetten admitió que había sido inapropiado, pero parece que no le llegó a perjudicar demasiado.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más