César Olmedo. Basilio Gustavo Núñez Jiménez, presidente del Senado peruano, sentado entre otros dos legisladores, presidió la sesión del juicio político en que se condenó al presidente Santiago Peña.

El Congreso de Paraguay destituyó este viernes al presidente del país, Santiago Peña, en un juicio político por el escándalo de Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, intervenido esta semana por el Banco Central del país tras comprobarse que había caído por debajo de los mínimos exigidos de solvencia.

El mandatario había presentado su renuncia el jueves, en lo que la oposición calificó como un intento de evitar la persecución penal por su papel en la gestión del banco, al que estuvo relacionado, al menos, hasta 2025.

De haberse aceptado su renuncia, Peña habría pasado a ser senador vitalicio y hubiera conservado fueros de los que solo una votación parlamentaria hubiera podido despojarle.

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Al rechazar su renuncia y destituirle mediante un juicio político, Peña queda ahora expuesto a posibles responsabilidades en el marco de la investigacion que ya lleva a cabo la Fiscalía sobre este caso.

Más información, en breve.

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