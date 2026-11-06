  • El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de la crisis desatada por la intervención del Ueno Bank.
  • La decisión llegó después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo, que fue votado por unanimidad en Diputados.
  • Sin embargo, el Congreso no aceptó ni rechazó la dimisión de Peña y lo convocó este viernes para que presente su alegato.
  • El Senado tiene que decidir si sigue con el juicio o acepta la renuncia del mandatario. En este último caso, Peña conserva los fueros.
  • El Banco Central intervino el martes el Ueno Bank por problemas de solvencia. Cerca de 3 millones de clientes se quedaron sin acceso a su dinero, lo que desató protestas.

El Congreso de Paraguay debate el futuro del presidente Santiago Peña tras la crisis de Ueno Bank. Sigue las últimas noticias

BBC News Mundo

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