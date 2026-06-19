BBC

Un niño de tres años resultó gravemente herido en un recinto de un zoológico de Reino Unido tras ser atacado por un cocodrilo, según pudo saber la BBC.

La policía de Cambridgeshire informó que un hombre de 30 años, que había sido detenido bajo sospecha de intento de asesinato tras el incidente, ha sido puesto en libertad bajo fianza.

El hombre no parece tener relación con el menor agredido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con la policía, el niño sufrió heridas graves "mientras estaba en el recinto" y fue sacado por el personal del zoológico.

Recibió tratamiento médico en el lugar de los hechos antes de ser trasladado al Hospital Addenbrooke, en Cambridge.

Los agentes intentan ahora determinar cuánto tiempo estuvo el niño, que es vecino de la zona, en el recinto.

Los cocodrilos de la granja no han sido incautados ni abatidos, según la policía.

"La investigación sigue en curso mientras continuamos tratando de esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable incidente", dijo la inspectora Verity McCann.

"Nuestros pensamientos siguen estando con el niño y su familia, y los agentes especializados siguen apoyándolos en estos momentos tan difíciles", añadió.

Un portavoz del zoo lamentó lo sucedido y agregó que la Casa Tropical del recinto, que contiene el foso para cocodrilos, había sido cerrada "por respeto a la familia".

"Incidente grave"

Esta granja familiar reconvertida en pequeño zoológico cuenta con cocodrilos desde 2006.

Se crían en un establo de ganado reconvertido, que cuenta con pasarelas elevadas con cercas metálicas que dan a grandes estanques de agua rodeados de vegetación tropical.

Para celebrar el vigésimo aniversario de la granja, que además del zoo cuenta con una tienda de productos agrícolas, estaba previsto que se inaugurara un nuevo museo en el recinto, con un evento especial de fin de semana que comenzaría el sábado. No está claro si la inauguración se llevará a cabo.

El jueves, la policía afirmó que estaban hablando con las personas que se encontraban en el zoológico en el momento del incidente.

"No creemos que el hombre arrestado y el niño se conozcan", señaló un portavoz de la policía.

El parlamentario que representa a Huntingdon, Ben Obese-Jecty, instó al público a "abstenerse de hacer especulaciones en internet" y dijo que la policía estaba tratando el caso como un "incidente grave".

Sam Read/BBC La policía de Cambridgeshire dijo que recibió una llamada desde el zoológico a primera hora de la tarde el jueves.

Un portavoz de la compañía de ambulancias aéreas Magpas Air Ambulance afirmó que un equipo de cuidados intensivos asistió al incidente a las 13:42 (hora local) del jueves y que "atendió a un paciente en el lugar antes de llevarlo al hospital".

Según su sitio de internet, Johnsons of Old Hurst es una empresa agrícola que ahora cuenta con una carnicería, una tienda agrícola, un salón de té, un asador y un zoológico.

Afirma que "alberga más de 100 animales fascinantes", incluidos cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala.

BBC La granja Johnsons of Old Hurst alberga un pequeño zoológico con más de 100 animales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más