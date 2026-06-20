Getty Images Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años.

La fiscalía francesa confirmó este viernes que el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, será juzgado por violación.

Una mujer acusó al defensa del Paris Saint-Germain de haberla violado en su domicilio de la región parisina en 2023, cuando ella tenía 24 años.

La fiscalía de Nanterre, un suburbio al oeste de París, abrió una investigación preliminar en marzo de 2023.

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Un juez de instrucción ordenó la celebración del juicio para febrero de 2027 y los medios franceses informan de que Hakimi, de 27 años, fracasó en un reciente recurso con el que intentaba que se archivara el caso.

Las dos partes

Hakimi, quien liderará a su selección en su segundo partido del Mundial contra Escocia este viernes en Boston (18:00 hora local), ha negado sistemáticamente las acusaciones.

"El sistema de justicia me miró a los ojos y me dijo: 'Si no fueras famoso, nunca habría habido caso’", escribió Hakimi en redes sociales este viernes.

El futbolista agregó: "Decidí guardar silencio durante años. Creía que mantener mi dignidad, ser paciente y confiar en el sistema judicial permitiría que se tomaran las decisiones correctas".

"Hoy se cuenta una historia que no es la mía a costa de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces siento que me he convertido en un blanco fácil", indicó.

Y sentenció: "He estado esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo aguardo con ansias. Por fin podré hablar".

Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, declaró: "Tras más de tres años de procedimientos judiciales, y después de que mi clienta fuera, en su opinión, difamada y arrastrada por el barro por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión le aporta alivio y esperanza.

Aseguró que la presunta víctima siente "alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio".

Y también "esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y debilite aún más el muro de negación e impunidad que rodea a la violencia sexual, incluido el mundo del fútbol masculino".

La fecha de inicio del juicio aún no se ha fijado.

Posibles consecuencias en el Mundial

Los tres partidos de la fase de grupos de Marruecos se disputan en Estados Unidos, donde el equipo se encuentra actualmente concentrado.

Sin embargo, si Marruecos avanza a las fases eliminatorias, Hakimi podría tener dificultades para entrar en Canadá o México en caso de que sus partidos se jueguen fuera de Estados Unidos.

La semana pasada, el centrocampista ghanés Thomas Partey se perdió el partido inaugural de su selección contra Panamá tras denegársele la entrada a Canadá, uno de los países coanfitriones del Mundial.

Partey, de 32 años, se ha declarado inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con acusaciones formuladas por cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022.

Getty Images Hakimi podría perderse algún partido de las eliminatorias si este se disputa fuera de EE.UU.

Se prevé que el juicio tenga lugar el año que viene.

El sitio web del gobierno de Canadá indica que se puede denegar la entrada a cualquier persona que haya "cometido un delito o haya sido condenada por él".

El Mundial se celebrará en los tres países coanfitriones hasta los cuartos de final y, a partir de entonces, se disputará exclusivamente en Estados Unidos.

Hakimi, internacional con Marruecos en 97 ocasiones, debutó con la selección en 2016, cuando tenía 17 años.

Fue una pieza clave del equipo marroquí, que se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial en 2022.

El defensa fichó por el Paris Saint-Germain procedente del Inter de Milán en 2021 y ha ganado 13 títulos durante su etapa en el club, incluidos dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas.

BBC

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