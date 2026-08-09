Paul Archuleta/Getty Images

El bloguero estadounidense Perez Hilton se encuentra en condición "seria pero estable" tras ser internado en un hospital, según su familia.

Los servicios de emergencia fueron llamados a su casa en Miami el martes después de que espectadores preocupados pusieran la alerta mientras veían una transmisión de TikTok en vivo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade confirmó que habían acudido a un lugar donde un hombre "transmitía actos de autolesión en vivo" el martes. No confirmaron su nombre, pero informaron que el individuo se encontraba solo en la casa en ese momento.

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Un comunicado publicado en el sitio web del bloguero de 48 años dijo que había "experimentado pérdida de sangre significativa" y que su tratamiento y recuperación serían un "proceso largo".

El comunicado añadió que Hilton estaba siendo mantenido en el hospital bajo el Acta Baker del estado de Florida, que se aplica para proveer servicio a las personas que atraviesan una crisis de salud mental.

Se espera que el padre de tres hijos, cuyo nombre verdadero es Mario Lavandeira, sea sometido a una cirugía en los próximos días.

Un portavoz de TikTok expresó que sus sistemas automáticos de moderación de contenido elevaron la alerta al equipo de moderación de la compañía en EE.UU. para su análisis en pocos minutos.

Un error de moderación causó que se retrasara el retiro del contenido, anunció TikTok, pero la compañía alertó a las autoridades de la situación, cerró varias otras transmisiones en vivo en cuestión de 90 segundos y suspendió su cuenta.

¿Qué sucedió?

Hilton, quien es de ascendencia cubana, estaba solo en casa en el momento de la transmisión en directo, según confirmó la policía.

En un comunicado enviado a medios como Los Angeles Times, Newsweek y Rolling Stone, la oficina del sheriff de Miami confirmó que habían atendido denuncias sobre un hombre que se estaba autolesionando.

Tras hablar con los familiares presentes en el lugar, los agentes decidieron "retirarse tácticamente sin dejar de vigilar la situación", según informó la policía.

"En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", expresó el comunicado.

"A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, reducir la tensión de la situación y aplicar técnicas de intervención en crisis puede disminuir la probabilidad de que una persona en crisis provoque deliberadamente una reacción letal de la policía para poner fin a su propia vida, además de minimizar el riesgo de lesiones para ella misma, los agentes y el público."

En Estados Unidos, este tipo de situaciones se conoce como suicide by cop ("suicidio por policía"), un término utilizado para describir casos en los que una persona actúa de manera amenazante o violenta con el propósito de provocar que los agentes la maten.

Getty Images Hilton es conocido por su popular y, en ocasiones, controvertido sitio web de chismes de famosos

En una actualización posterior, la Oficina del Sheriff informó que el hombre había sido trasladado a un hospital y agregó que profesionales de la salud mental se encontraban en el lugar "brindando apoyo y recursos a la familia de la persona involucrada".

BBC News solicitó comentarios a representantes de Hilton y también se puso en contacto con TikTok y con la policía de Miami.

En un comunicado conjunto en ese momento, los representantes del famoso bloguero, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, declararon a varios medios, entre ellos Variety, que estaban "al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente, Perez Hilton".

Cambio de imagen

Hilton saltó a la fama a principios de la década de 2000 gracias a su popular y, en ocasiones, controvertido sitio web de chismes de famosos.

Perez Hilton era un nombre artístico que eligió como un juego de palabras con Paris Hilton, quien era una de las celebridades sobre las que más se escribía en aquel entonces.

Sus comentarios, a menudo sarcásticos, le han valido críticas a lo largo de los años por parte de algunas celebridades, entre ellas Miley Cyrus, Khloe Kardashian, Mila Kunis y su antigua amiga Lady Gaga.

Getty Images Perez Hilton(izq.) escogió su nombre artístico en base a un juego de palabras con la celebridad Paris Hilton(der.).

Pero en los últimos años, Hilton se disculpó por los comentarios crueles que hizo al principio de su carrera y se esforzó por cambiar su imagen en línea, lo que refleja un cambio más amplio en la cultura digital y en la forma en que se cubren las noticias sobre famosos.

Adoptó una imagen pública más amable y apta a las familias, al tiempo que acogió la paternidad: tiene tres hijos mediante gestación subrogada.

"Me arrepiento muchísimo, sobre todo porque ahora me doy cuenta de que nunca tuve por qué ser tan mezquino o cruel", escribió en sus memorias de 2020.

"Una de las muchas cosas que lamento es haber herido a tanta gente poniéndoles apodos desagradables, y sobre todo haber sido cruel con los hijos de famosos."

Hilton sigue cubriendo las noticias del mundo del espectáculo a través de su blog en línea, sus plataformas de redes sociales y su podcast semanal.

*Con información de Paul Glynn y Victoria Bourne de BBC News

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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