  • Millones de estadounidenses acuden a las urnas este martes para decidir quién controlará el Congreso en los dos años de presidencia que le restan a Donald Trump.
  • ¿Qué está en juego? Se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
  • El Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso, pero los demócratas esperan obtener la mayoría en ambas.
  • Hay 7 contiendas clave que atraen la atención. Entérate aquí cuáles son.
  • Si los demócratas logran controlar el Congreso, podrían bloquear los planes de Trump e iniciar investigaciones sobre el presidente y su entorno.

EE.UU. vota en unas elecciones de medio mandato cruciales para el futuro del gobierno de Trump

BBC News Mundo

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