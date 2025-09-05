Getty Images El blanco de la maniobra fue el buque USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis de la clase Arleigh Burke, según reportes.

Estados Unidos aseguró este jueves que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de guerra estadounidense en lo que calificó como "una acción altamente provocadora".

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo", declaró el Departamento de Defensa de EE.UU. en un comunicado.

"Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses", prosigue el comunicado.

Venezuela habría utilizado aviones de combate F-16 y el blanco de la maniobra habría sido el buque USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis de la clase Arleigh Burke, parte de la flotilla enviada recientemente por EE.UU. al sur del Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los carteles de la droga en la región.

Fiscales estadounidenses han acusado al presidente de Venezuela de liderar el Cartel de los Soles, una supuesta red conformada por funcionarios venezolanos y militares de alto rango que se benefician del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

El incidente ocurre dos días después de que el presidente Donald Trump diera la orden de destruir una lancha en el Caribe presuntamente cargada de droga y operada por el Tren de Aragua.

El ataque, en el murieron 11 personas que EE.UU. calificó de terroristas, ha levantado dudas sobre su legalidad.

"Se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales", le dijo a la BBC Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast, experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario.

También este jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió en que el presidente Donald Trump pretende "librar una guerra" contra los narcoterroristas.

"Es una guerra contra los asesinos. Es una guerra contra el terror. No se trata de narcotraficantes, sino de narcoterroristas que aterrorizan a los países en los que operan", afirmó Rubio desde Ecuador, en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Gabriela Sommerfeld.

El gobierno de Venezuela ha criticado repetidamente el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

Maduro prometió el lunes declarar una "república en armas" si fuerzas de EE.UU. en el Caribe atacan a Venezuela.

"Venezuela se enfrenta a la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años (…) Nunca se había visto una situación como esta", añadió el presidente venezolano.

BBC

