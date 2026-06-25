- Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió Venezuela, seguido de una réplica de 7,5.
- La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció que había al menos 32 muertos y más de 700 heridos.
- La mandataria informó que se declaró el estado de emergencia en todo el país. No habrá clases en lo que queda de semana y se suspenden todas las actividades que no sean servicios esenciales.
- En Caracas y en sus alrededores se registraron derrumbes de casas y edificios, y se estima que podría haber "numerosas víctimas y daños extensos".
- Muchos venezolanos se encontraban en sus casas cuando ocurrieron los terremotos, poco después de las 18:00 horas local de un día feriado.
- "Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", dice Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo. Lee más testimonios aquí.
Dos potentes terremotos provocan grandes daños en Venezuela: hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos
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