- Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió Venezuela, seguido de una réplica de 7,5.
- En Caracas y en sus alrededores se registraron derrumbes de casas y edificios, y se estima que podría haber "numerosas víctimas y daños extensos".
- Muchos venezolanos se encontraban en sus casas cuando ocurrió el terremoto, sobre las 18:00 horas local de un día feriado.
- En su primer mensaje tras los terremotos, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de estado de emergencia en todo el país.
- La mandataria informó que no habrá clases en lo que queda de semana y se suspenden todas las actividades que no sean servicios esenciales.
- "Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", dice Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo. Lee más testimonios aquí.
Dos potentes terremotos provocan grandes daños en Venezuela: hay al menos 32 muertos y 700 heridos
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