Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. difundieron este viernes 19 fotografías más del patrimonio del difunto magnate financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bill Gates y el expríncipe Andrés se encuentran entre las personas fotografiadas.

No hay indicios de que estas imágenes impliquen alguna irregularidad, y muchos de los que aparecen en ellas han negado cualquier delito en relación con Epstein.

Además, no todas las fotos publicadas este viernes son nuevas y no son los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU. debe publicar antes del 19 de diciembre.

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente ha afirmado que se distanciaron aproximadamente en 2004, años antes de que el financiero fuera arrestado por primera vez.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

En un comunicado, el legislador demócrata Robert García afirmó que el comité está analizando "más de 95.000 fotos" recibidas por los herederos de Epstein y que se harán públicas "en los próximos días y semanas".

Las imágenes de Donald Trump

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El presidente de EE.UU. aparece en tres de las 19 fotos publicadas, y otra foto muestra una imagen ilustrada de Trump en sobres rojos con un cartel que dice "Condón Trump".

Las fotos del ahora mandatario incluyen una en la que aparece flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tapados.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Otra foto es de él junto a Epstein hablando con la modelo Ingrid Seynhaeve en una fiesta de Victoria’s Secret en Nueva York en 1997. Esta imagen ha estado disponible públicamente durante años.

Una tercera foto de Trump lo muestra junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tapado.

Epstein estuvo asociado con muchas figuras conocidas, y el mero hecho de aparecer en archivos relacionados con el financiero caído en desgracia no indica que ninguna de las partes mencionadas haya cometido algún delito.

Además de Trump, en las fotos aparecen el expresidente de EE.UU. Bill Clinton, el expríncipe Andrés, el exasesor de Trump Steve Bannon, el actor y cineasta Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario británico Richard Branson y el empresario Bill Gates.

Epstein no aparece en todas las imágenes.

BBC

