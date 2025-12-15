Getty Images Nick Reiner es el segundo de los tres hijos que tuvieron el cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele.

El reconocido director y actor de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles el domingo.

Las autoridades investigan el caso como "un aparente homicidio" después de que la policía y los bomberos acudieran al domicilio de la pareja la tarde del domingo, en Brentwood, un exclusivo barrio de la ciudad.

Los cadáveres de ambos presentaban múltiples puñaladas, según informaron fuentes a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su hija Romy, de 28 años, fue quien halló los cuerpos del cineasta y su esposa en la mansión.

Horas después, los agentes arrestaron y acusaron formalmente a Nick Reiner, otro hijo de la pareja.

El acusado, de 32 años, se encuentra bajo custodia con una fianza de US$4 millones, según los registros del Centro de Detención del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos de Rob Reiner y Michele Singer, conocido por haber sufrido graves episodios de adicción a las drogas desde su adolescencia.

El fallecido Rob Reiner es conocido por haber dirigido películas emblemáticas como The Princess Bride ("La princesa prometida"), This Is Spinal Tap, Stand by Me ("Cuenta Conmigo"), When Harry Met Sally ("Cuando Harry conoció a Sally"), Misery y A Few Good Men ("Algunos hombres buenos").

Su muerte fue confirmada el domingo por la noche en un comunicado de un portavoz de la familia: "Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner".

"Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil", agregó.

La policía informó previamente de que un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron declarados muertos en el lugar, aunque las autoridades no identificaron de inmediato a las víctimas ni ofrecieron detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos.

Reuters Rob y Michele Reiner en un evento en la Casa Blanca en 2018.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles le dijo a la BBC que recibieron una llamada alrededor de las 15:38, hora local, solicitando asistencia médica en una vivienda del barrio de Brentwood, una zona en la que viven muchas celebridades.

Detectives de la división de homicidios por robo del Departamento de Policía de Los Ángeles también acudieron al lugar y abrieron una investigación por homicidio.

En una conferencia de prensa celebrada la noche del domingo, la policía no ofreció detalles sobre las muertes ni sobre lo que encontraron al llegar a la vivienda.

El subjefe Alan Hamilton señaló que ambos cuerpos permanecieron dentro de la casa más de seis horas después de que se recibiera la llamada a los servicios de emergencia.

Las autoridades tampoco precisaron qué tipo de lesiones presentaron las víctimas ni si encontraron alguna arma.

Hamilton indicó que la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles será la encargada de determinar la causa de la muerte.

"Un genio de gran corazón"

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de Reiner y su esposa.

Newsom dijo estar "desconsolado" por el fallecimiento de la pareja y describió a Reiner como "un genio de gran corazón, responsable de muchas de las historias clásicas que tanto amamos".

Rob Reiner, hijo del gran comediante Carl Reiner, comenzó su carrera en la década de 1960 y alcanzó la fama interpretando a Meathead en la innovadora serie de televisión All in the Family en los años 70.

El programa era una adaptación estadounidense de la comedia británica Till Death Us Do Part y le valió dos premios Emmy.

Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock Rob Reiner con Christopher Guest en This Is Spinal Tap.

Reiner logró aún más éxito con la comedia de culto This Is Spinal Tap (1984), un falso documental que dirigió y en el que también interpretó al director en pantalla, Marty DiBergi.

Ese fue el inicio de una serie de clásicos del cine hollywoodense dirigidos por Reiner, entre ellos "Cuenta conmigo" (1986), "La princesa prometida" (1987), "Cuando Harry conoció a Sally" (1989), Misery (1990) y "Cuestión de Honor" o "Algunos hombres buenos", (1992), esta última le valió una nominación al Oscar a mejor película.

Reuters Reiner con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, las estrellas de "Algunos hombres buenos", en 1992.

Se reunió nuevamente con el elenco de Spinal Tap para la esperada secuela Spinal Tap II: The End Continues, estrenada en septiembre.

Como actor, también apareció en The Wolf of Wall Street ("El lobo de Wall Street") y Bullets over Broadway ("Balas sobre Broadway") así como en series de televisión como New Girl y The Bear.

Entre quienes rindieron homenaje también se encuentran el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien afirmó que él y su esposa Michelle estaban desconsolados por la muerte de la pareja.

"Los logros de Rob en cine y televisión nos dejaron algunas de nuestras historias más queridas en pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda fe en la bondad de las personas y un compromiso de toda la vida por poner esa creencia en acción".

"Junto a su esposa, vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los que los amaron".

"Una persona amable, afectuosa y muy divertida"

Getty Images

Muchos otros homenajes llegaron del mundo del cine y la televisión. Eric Idle, estrella de Monty Python, describió a Reiner como "un hombre encantador".

Por su parte, el actor John Cusack lo calificó como "un gran hombre", mientras que Elijah Wood dijo estar "horrorizado" por la muerte de la pareja.

James Woods, nominado al Oscar por su papel en el drama de Ghosts from the Past ("Fantasmas del pasado", 1996), declaró estar "desolado por este terrible acontecimiento".

El comediante y director Ben Stiller lo describió como "una gran pérdida".

"Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás hechas, y la lista continúa. Era una persona amable, afectuosa y muy, muy divertida".

Josh Gad, actor de Frozen, lo definió como "uno de los más grandes directores de nuestro tiempo":

"Era simplemente una persona hermosa. Rob Reiner y su esposa, Michele, eran dos de las almas más amables y generosas que uno pudiera imaginar. Se preocupaba profundamente por quienes no tenían voz. Esta pérdida es devastadora. No puedo expresar cuánto duele. Los amamos, Rob y Michele. Gracias por todo lo que nos dieron".

Reiner también cofundó la exitosa productora Castle Rock Entertainment.

Estuvo casado con la actriz de Laverne & Shirley, Penny Marshall, entre 1971 y 1981, y es padre adoptivo de la hija de Marshall, la actriz Tracy Reiner.

En 1989 se casó con Michele Reiner, actriz, fotógrafa y productora, con quien tuvo tres hijos. Michele fue propietaria de la agencia de fotografía y productora Reiner Light.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el hecho como "una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país" y rindió homenaje a la labor de la pareja en el desarrollo infantil y la defensa de la comunidad LGBTQ+.

"Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica".

Reiner también fue un activista comprometido con causas sociales y políticas, así como con candidatos del Partido Demócrata.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más