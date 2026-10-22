Rodrigo Buendía / Getty La política correísta estaba siendo investigada por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

La excandidata presidencial correísta Luisa González fue detenida este jueves en Ecuador.

Aliada del expresidente Rafael Correa, González estaba siendo investigada por supuestas irregularidades en la financiación de su candidatura.

Según la agencia Efe, la División Zonal de la Policía informó que la detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crio y creció González y el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

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Su partido, Revolución Ciudadana, también confirmó la noticia de la detención, que se produce a pocas semanas de la celebración de elecciones locales en el país.

Rival del presidente Daniel Noboa en las elecciones que llevaron a este al poder en 2023 y en las posteriores de 2025, González declaró que su partido entregó a las autoridades electorales todos los documentos de los gastos de su campaña de 2023 y que la Fiscalía no cuenta con pruebas para sostener las acusaciones.

El expresidente Correa protestó en X con mayúsculas y muchas exclamaciones por la detención: "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!" (sic).

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