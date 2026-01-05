- Recuerda refrescar esta página constantemente para obtener las últimas actualizaciones.
- Este lunes, Delcy Rodríguez juramentará como presidenta de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de EE.UU. para enfrentar la justicia en ese país.
- Donald Trump advirtió a la nueva líder venezolana que podría "pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto".
- Mientras tanto, se espera que Maduro comparezca ante un tribunal de Nueva York tras ser detenido durante los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela el sábado.
- EE.UU. realizó "ataques a gran escala contra Venezuela" y "capturó a su líder, el presidente Nicolás Maduro", y a su esposa, Cilia Flores, el sábado de madrugada.
- Las reacciones a todo lo ocurrido continúan. Líderes mundiales se han pronunciado a favor y en contra de la intervención de EE.UU., mientras analistas aseguran que estas acciones pueden cambiar el orden mundial.
Delcy Rodríguez juramentará como presidenta de Venezuela tras la advertencia de Trump de que “podría pagar un precio más alto” que Maduro
Compartir esta nota