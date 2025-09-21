Getty Images Miles se reunieron en Arizona para el homenaje al activista conservador.

Decenas de miles de personas se congregaron este domingo desde tempranas horas frente al estadio State Farm en Glendale, Arizona, para asistir a la ceremonia de conmemoración del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado el 10 de septiembre cuando daba un discurso en una universidad en el estado de Utah.

En un estadio repleto, un grupo de gaiteros dio comienzo formal a la ceremonia entonando el conocido himno cristiano Amazing Grace ("Gracia divina").

El evento, al que asisten el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F Kennedy Jr., está rodeado de fuertes medidas de seguridad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ambiente dentro y fuera del estadio fue una combinación de asamblea política, servicio religioso y acto de homenaje.

Muchos ondeaban o vestían en los colores de la bandera estadounidense, portaban gorras MAGA (por el lema político de Trump, Make America Great Again), enarbolaban carteles con citas de la Biblia y de Kirk o empuñaban crucifijos.

En todas las sillas había pulseras conmemorativas, pancartas con la foto de Kirk y pañuelos desechables. Grupos musicales amenizaron la jornada mientras llegaban los principales oradores del evento. A ratos se escuchaban por los parlantes fragmentos de los antiguos discursos de Kirk.

Fue una señal del impacto e influencia de Kirk sobre sus adeptos que viajaron desde todas partes de Estados Unidos y el exterior para rendir honor al activista conservador, visto como un patriota y mártir cristiano.

También fue una indicación de cómo su muerte ha galvanizado el apoyo de la derecha para el presidente Trump.

Getty Images Charlie Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah.

Getty Images El evento tuvo un aire de congregación religiosa.

Aunque la organización de Kirk, Turning Point USA, tiene su centro de operaciones en Arizona, muchos de sus simpatizantes llegaron de otros estados.

Juan y Stephanie Flores llegaron de Tennessee para encontrarse con amigos que venían desde California y estaban desde las 6:00 am esperando en fila para ingresar al estadio..

"Nos hemos dado por vencidos, simplemente hay demasiada gente", le dijo Stephanie a la BBC. "Hay personas que han estado aquí desde las 3 o 4 de la madrugada".

No obstante, no está molesta. Señalando a toda la muchedumbre alrededor, declaró: "Estoy animada de ver cuánta gente ha venido aquí para homenajear a Charlie Kirk, mira todas estas personas jóvenes, todas aman a Dios".

Emory, otra asistente que pudo entrar al estadio, comentó a la BBC que se sintió atraída hacia el mensaje de Charlie Kirk porque su fe es una "parte enorme" de su vida.

"Es importante para mí disfrutar de mi fe y predicar el evangelio", dijo mientras señalaba hacia el escenario emocionada por las canciones de alabanza que una de las bandas tocaba.

"Esto es prueba de que (Charlie) todavía puede congregar a la gente aunque ya no esté más aquí".

BBC Stephanie y Juan Flores (der.) esperaban con sus amigos poder entrar al estadio.

El asesinato de Kirk ha generado un furioso debate sobre la libertad de expresión en EE.UU. Él era un apasionado defensor de ese derecho, aunque ha habido una reacción contra cualquiera que critique a Kirk o se manifieste contrario a sus puntos de vista.

Maestros, funcionarios públicos y un famoso presentador de televisión, Jimmy Kimmel, han sido despedidos o penalizados por comentarios que han hecho.

Entre tanto, el gobierno de Trump ha amenazado con reprimir a los activistas y organizaciones de izquierda aunque no hayan abogado por la violencia política ni tengan conexión alguna con el asesinato de Charlie Kirk.

* Con información del equipo de BBC News.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cd633p34nndo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cd633p34nndo.page','title': 'Decenas de miles de personas se congregan para el homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en EE.UU.','author': 'Darío Brooks y William Márquez * – BBC News Mundo','published': '2025-09-21T20:47:43.304Z','updated': '2025-09-21T20:47:43.304Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más