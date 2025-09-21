X El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, hizo el anuncio a través de la red social X.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina, un importante cambio en la política exterior de su gobierno.

En un video publicado en las redes sociales, Starmer declaró: "En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados".

Y agregó: "Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno".

El primer ministro continuó diciendo que "el momento ha llegado" para ese reconocimiento.

Canadá y Australia también reconocieron al Estado palestino este domingo, en un contexto en el que varios países del G7, el grupo de las economías dominantes del mundo, se han unido al respaldo de un estado para el pueblo palestino.

La medida ha sido severamente criticada por Israel, que cataloga el anuncio como una recompensa para Hamás. Y Estados Unidos también se opone, declarando con anterioridad que "no tiene planes" de seguir el ejemplo.

Noticia en desarrollo

BBC

