AFP via Getty Images La falta de combustible está obligando a los cubanos a cocinar con leña.

Cuba se ha quedado completamente sin diésel y fueloil, admitió el ministro de Energía, Vicente de la O Levy.

En una entrevista con medios estatales, De la O Levy afirmó que las reservas de gas eran limitadas y que el sistema energético cubano se encontraba en una situación crítica debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha reducido drásticamente las importaciones.

El miércoles se registraron protestas aisladas en La Habana, la capital, contra los cortes de electricidad, según informó la agencia de noticias Reuters.

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Esta semana, EE.UU. reiteró su oferta de enviar US$100 millones en ayuda a Cuba a cambio de "reformas significativas al sistema comunista cubano".

"La suma de los diferentes tipos de combustible: petróleo crudo, fueloil, del cual no tenemos absolutamente nada; diésel, del cual tampoco tenemos absolutamente nada —lo repito—, lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, cuya producción ha aumentado", declaró De la O Levy.

"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel", insistió el funcionario.

Tanto el diésel como el fueloil son fundamentales para alimentar las plantas termoeléctricas que sostienen el sistema energético cubano, reseñó el medio digital "Cibercuba".

Bajo el bloqueo estadounidense, algunas zonas de La Habana han sufrido apagones de entre 20 y 22 horas, continuó.

El ministro también reconoció que la situación en el país es "extremadamente tensa".

Los hospitales no han podido funcionar con normalidad, mientras que las escuelas y las oficinas gubernamentales se han visto obligadas a cerrar. El turismo, motor económico de Cuba, también se ha visto afectado.

Normalmente, Cuba depende de Venezuela y México para el suministro de petróleo a su sistema de refinerías. Sin embargo, ambos países han interrumpido esos envíos.

Venezuela cortó sus exportaciones de hidrocarburos a la isla tras la operación militar estadounidense que depuso a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y México después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a los países que suministraran combustible a Cuba.

En lo que va de año, solamente un buque ruso con 100.000 barriles de crudo llegó a Cuba, pero indicó que esas reservas ya se agotaron, reveló De la O Levy.

La semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que La Habana había rechazado una oferta estadounidense de ayuda humanitaria por valor de US$100 millones, una afirmación que Cuba negó.

El Departamento de Estado reiteró su ofrecimiento el miércoles, indicando que la asistencia humanitaria se distribuiría en coordinación con la Iglesia católica y organizaciones humanitarias "confiables".

"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda vital para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas al pueblo cubano por obstaculizar dicha asistencia", agregó.

El bloqueo de Washington contra el país se intensificó a principios de mayo, cuando EE.UU. impuso una serie de sanciones a altos funcionarios cubanos, acusándolos de cometer "violaciones de los derechos humanos".

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó las nuevas sanciones de "ilegales y abusivas".

*con información de Harry Sekulich

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