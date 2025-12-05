Aj Awer Aj Awer, del Consejo Comunitario de Cedar-Riverside, dice que los comentarios de Trump son "peligrosos".

Los somalí-estadounidenses en Minnesota describieron su creciente temor después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificara esta semana sus críticas a la comunidad.

Los líderes comunitarios declararon a la BBC que la "aprehensión es palpable" tras las declaraciones de Trump, quien afirmó que no quería somalíes en Estados Unidos y que el país "iría por mal camino si seguíamos recibiendo basura".

"Cuando te ataca el presidente de EE.UU., no es una buena sensación", señaló Aj Awed, director ejecutivo del Consejo Comunitario de Cedar-Riverside, que representa a una ciudad conocida como la "Pequeña Mogadiscio" por su numerosa población somalí.

La preocupación también se ha intensificado debido a informes de que las autoridades han iniciado un operativo policial en Minnesota contra inmigrantes indocumentados.

Awed afirmó que el consejo comunitario discutiría los riesgos de celebrar presencialmente un evento anual programado para la próxima semana debido al operativo.

"Quienes se están viendo afectados por esto son personas que no hablan muy bien inglés, pero que han sido ciudadanos durante décadas", afirmó. "El hecho de tener acento no te hace menos estadounidense".

Trump hizo comentarios despectivos criticando a la comunidad somalí en la Casa Blanca el martes. "No los quiero en nuestro país, para ser sincero… su país no sirve por algo", dijo.

Awed calificó los comentarios de "peligrosos" y añadió que "no es propio de un presidente atacar a otros estadounidenses".

Getty Images "No los quiero en nuestro país, para ser sincero… su país no sirve por algo", dijo Trump el martes en la Casa Blanca.

El presidente respondía a una pregunta sobre si el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, debería dimitir por las acusaciones de fraude a gran escala en un programa estatal de asistencia social.

Decenas de personas han sido acusadas por una trama que, según los fiscales federales, involucraba a una organización benéfica que facturó fraudulentamente al gobierno de Minnesota comidas para niños durante la pandemia de covid-19.

Varios inmigrantes somalíes estuvieron implicados en ese supuesto plan, que finalmente le costó al estado decenas de millones de dólares, según Kayseh Magan, exinvestigadora de la fiscalía general de Minnesota.

Si bien los acusados de participar representan una pequeña fracción de la numerosa población somalí de Minnesota, Trump ha criticado repetidamente a la comunidad.

El mes pasado escribió en una publicación que el estado se ha convertido en un "centro de actividades fraudulentas de lavado de dinero" y la semana pasada alegó que "cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país".

El miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación sobre la gestión del plan de ayuda por parte de Walz.

El gobierno de Trump afirmó que también estaba investigando las denuncias de que el dinero de los impuestos de Minnesota se está canalizando hacia al-Shabab, un grupo islamista afiliado a al-Qaeda, con sede en Somalia.

Cuando le preguntaron a Walz sobre estas afirmaciones el mes pasado, dijo: "No hay que pintar a todo un grupo de personas con el mismo pincel, demonizándolas, poniéndolas en riesgo cuando no hay pruebas que lo respalden.

"Pero si quieren ayudarnos y perseguir a los criminales y asegurarse de que no haya ninguna conexión o averiguar a dónde fue el dinero, lo agradecemos".

"Cualquiera que se parezca a mí tiene miedo"

Jamal Osman, miembro del Ayuntamiento de Minneapolis, se mudó a EE.UU. a los 14 años y es ciudadano naturalizado.

"Cualquiera que se parezca a mí tiene miedo ahora mismo", le dijo a CBS News.

Sobre las acusaciones de fraude que Trump mencionó repetidamente en sus críticas a la comunidad somalí, Osman comentó: "Mi comunidad está indignada. Sí, hay gente que comete delitos, pero no se debe culpar a toda una comunidad por lo que hicieron algunos individuos".

Abdilatif Hassan Kowsar Mohamed dice que los comentarios de Trump han generado gran preocupación

El gobierno de Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa para inmigrantes de países en crisis, para los residentes somalíes que viven en Minnesota.

Según las autoridades, el operativo migratorio se centraría en quienes hayan recibido órdenes de deportación definitivas. Dicho operativo comenzó el miércoles, según CBS News, socio estadounidense de la BBC.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya está aquí", afirmó Kowsar Mohamed, residente del sur de Minneapolis. La ciudad alberga a más de 80.000 personas de ascendencia somalí.

"Estamos viendo actividad sobre el terreno: simplemente se está sacando a la gente de la calle y preguntándoles sobre su estatus migratorio. Ese no es un enfoque basado en datos", comentó

La mayoría de la gente tiene la identificación necesaria, así que el temor no son las pruebas, sino los errores.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, negó que se estuviera atacando a personas por motivos de raza.

"Todos los días, el ICE aplica las leyes de la nación en todo el país", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin. "Lo que convierte a alguien en blanco del ICE no es su raza ni su etnia, sino el hecho de estar en el país ilegalmente".

Las organizaciones comunitarias locales anticipaban un aumento en la aplicación de las leyes migratorias, pero tras los comentarios de Trump, intensificaron los preparativos, afirmó Mohamed.

Una organización, Monarca, ha programado una "capacitación de observadores legales" en Minneapolis para educar a las personas sobre sus derechos al presenciar actividades migratorias federales.

Otras maneras en que la comunidad se está preparando, explicó Mohamed, es en tener contactos de emergencia listos para usar en caso de encuentros con el ICE y grupos de mensajería privada donde la gente comparte fotos de autos sin identificación y agentes enmascarados.

"Todos van a mantener la cautela", dijo. "¿Hay miedo? Por supuesto. Pero nadie se esconderá".

