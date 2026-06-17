Getty Images Los detalles del acuerdo se dieron a conocer mientras Trump asiste a una cumbre del G7 en Francia.

El gobierno de Donald Trump hizo público este miércoles el texto del acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

El memorando de entendimiento de 14 párrafos debe ser firmado por ambos países el viernes en Suiza, aunque Trump sugirió que podría ocurrir incluso este jueves.

"Mañana, quizá al día siguiente", dijo en una rueda de prensa que ofreció en el contexto de la cumbre del G-7 en Francia.

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El mandatario insinuó que él mismo podría asistir a la firma que se estima ocurrirá en Ginebra.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, también podría acudir a la ceremonia, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, citando a Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

El texto del acuerdo de 14 párrafos dice que Irán nunca tendrá un arma nuclear y declara el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

Según el acuerdo, EE.UU. e Irán se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo durante un lapso de 60 días, que pueden ser extendidos de mutuo acuerdo.

Durante ese plazo, se prevé que se mantenga abierto el estrecho de Ormuz, a través del cual podrán navegar todos los barcos libremente sin necesidad de pagar ningún tipo de peaje.

Además, también incluye el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por EE.UU. sobre los puertos iraníes.

Se espera que estas dos medidas traigan un esperado alivio a la economía global, afectada por el aumento de los precios del petróleo y el gas, así como por la reducción en la oferta de fertilizantes para la agricultura.

Una parte importante del suministro global de estos productos se comercializa a través del estrecho de Ormuz.

Las claves del acuerdo

Getty Images El cierre del estrecho de Ormuz es la principal baza de presión económica de Irán en el conflicto.

Estos son algunos puntos clave del acuerdo:

Fin de las hostilidades, incluido en Líbano: el acuerdo declara el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

Acuerdo definitivo en 60 días: "Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento".

Fin del bloqueo naval estadounidense: Estados Unidos levantará el bloqueo naval a Irán en un plazo de 30 días. "Durante este periodo, el tráfico de buques será proporcional a los niveles de tráfico previos a la guerra que la República Islámica de Irán esté restableciendo". Asimismo, Estados Unidos "se compromete además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras el acuerdo definitivo".

Reapertura del estrecho de Ormuz: esta vía marítima clave estará exenta de peajes durante 60 días; posteriormente, según un alto funcionario, "Irán trabajará no solo con Omán, sino también con los estados del Golfo, para establecer un acuerdo más amplio y a largo plazo sobre el estrecho de Ormuz".

US$300.000 millones para el desarrollo de Irán: Estados Unidos se compromete, junto con socios regionales, a crear un fondo de al menos US$300.000 millones "para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán".

Levantamiento de todas las sanciones: Estados Unidos "se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán", conforme a un calendario que deberá acordarse.

Irán no tendrá armas nucleares: Estados Unidos e Irán acuerdan que el país nunca poseerá armas nucleares y trabajarán conjuntamente para eliminar el material nuclear enriquecido del país mediante un proceso de "mezcla in situ bajo la supervisión del OIEA".

BBC

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