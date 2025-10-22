BBC La mejor futbolista del año de la BBC se elige desde 2015.

La votación para el premio a la Futbolista del Año 2025 de la BBC ya comenzó.

Así, fanáticos de alrededor del mundo pueden elegir entre las cinco finalistas: Aitana Bonmatí, Hannah Hampton, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Patri Guijarro.

Esta es la edición número 11 del premio, que se entregó por primera vez en 2015.

La votación cierra a las 9.00 horas (horario de Reino Unido) y la ganadora va a ser anunciada el martes 25 de noviembre.

Las cinco finalistas fueron elegidas por un grupo de expertos que incluye a entrenadores, jugadores, directivos y periodistas.

En BBC Mundo te presentamos un perfil de cada una de ellas

Haz clic en el link para que puedas votar (en inglés).

Aitana Bonmatí, 27 años – España

Club: Barcelona. Posición: mediocampista.

Ha sido un año especial para Bonmatí, que se convirtió en la primera futbolista en ganar tres años seguidos el Balón de Oro, además de ganar tres copas en su país y alcanzar la final de la Euro 2025.

Sus habilidades son evidentes, con una cantidad significativa de trofeos acumulados a través de su carrera: ha ganado siete títulos de liga en España, tres Champions League, nueve copas de la Reina y cinco Supercopas de España.

Aunque el Barcelona fue derrotado por el Arsenal inglés en la final de Champions League de este año, y su impresionante retorno tras sufrir una grave infección antes de la Eurocopa no fue suficiente para que su equipo alcanzara el trofeo, la de Bonmatí fue una campaña impresionante.

La mediocampista logró anotar en la semifinal ante Alemania, lo que significó la primera final en una Eurocopa para España.

También fue nombrada la jugadora más valiosa de la temporada por la UEFA, con nueve asistencias en los 11 partidos que disputó y un gol conseguido en la semifinal ante el Chelsea.

Hannah Hampton, 24 años – Inglaterra

Club: Chelsea. Posición: portera.

Hannah Hampton fue nombrada la mejor portera del mundo en la ceremonia del Balón de Oro de 2025, después de que sus atajadas en la tanda de penales le dieron el título a su país en la última Eurocopa.

La jugadora también fue clave en que su club, el Chelsea, lograra una increíble temporada en la que terminó invicto y con el título de liga.

Getty Images Con apenas 24 años, Hannah Hampton se ha convertido en un referente de la selección inglesa de fútbol.

Pero tal vez uno de sus grandes retos ha sido reemplazar en el arco a una leyenda de su país: Mary Earps.

Antes del retiro de Earps de la selección, Hampton ya era titular habitual y había probado ser muy valiosa dentro del equipo inglés.

Ella atajó dos penales en la victoria sobre España en la final, y había ya hecho lo mismo en los cuartos de final frente a Suecia.

Además, tuvo 13 partidos sin que le anotaran goles en la liga, lo que le permitió recibir el Guante de Oro junto a su colega del Manchester United Phallon Tullis-Joyce.

Con apenas 24 años, Hampton ya ha ganado dos veces la liga inglesa, así como la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga, dos Eurocopas y la final de una Copa del Mundo.

Mariona Caldentey, 29 años – España

Club: Arsenal. Posición: mediocampista.

Mariona Caldentey se unió al Arsenal el año pasado y fue fundamental para que el club inglés se coronara campeón de la Champions League.

Getty Images Mariona Caldentey ha demostrado su valor tanto para España como para el Arsenal inglés donde consiguió la Champions League de este año.

Su velocidad y su capacidad creativa le dieron un gran extra a un equipo que ya era bastante sólido.

Sus presentaciones en el Arsenal fueron tan impresionantes que recibió el premio a la mejor futbolista de la temporada en la liga inglesa. Y con su país también hizo historia al alcanzar la final de una Eurocopa por primera vez, aunque no consiguió el título tras caer por penales frente a Inglaterra.

Caldentey quedó segunda en la votación del Balón de Oro e hizo parte del equipo ideal de la UEFA de la temporada, así como también el seleccionado que arma la Asociación de Futbolistas Profesionales.

Alessia Russo, 26 años – Inglaterra

Club: Arsenal. Posición: delantera.

Alessia Russo hizo historia con el Arsenal, cuando se convirtió en el primer equipo británico en ganar la Liga de Campeones Femenina desde que el mismo Arsenal lo hiciera en 2008.

También ayudó a guiar a Inglaterra a la defensa de su título de la Eurocopa.

Getty Images La delantera del Arsenal Alessia Russo fue fundamental para que Inglaterra retuviera el título en la Eurcopa de este año.

Marcó en la final del torneo europeo de este año y encontró su ritmo en su club, donde ha desempeñado un papel crucial durante toda la temporada tanto de cara al arco como con su juego sin balón.

Russo fue nombrada futbolista del año por la Asociación de Periodistas Escritos de Fútbol de la temporada 2024-2025.

Fue, además, la máxima goleadora de la liga inglesa junto con la delantera del Manchester City, Khadija Shaw. Russo anotó 12 goles en la WSL para el Arsenal y dio otras dos asistencias.

También fue nominada al Balón de Oro 2025 y nombrada en el equipo del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales y de la Liga de Campeones de la UEFA.

Patri Guijarro, 27 años – España

Club: Barcelona. Posición: centrocampista.

Las descripciones sobre Patri Guijarro suelen incluir la frase "heroína olvidada", y queda claro por qué.

Integrar un equipo de estrellas, como son el Barcelona y la selección española, significa que la centrocampista a veces puede pasar desapercibida.

Getty Images Patri Guijarro se ha consolidado como un baluarte de su selección.

Pero las faltas en los rubros de goles y asistencias las compensa con su presencia como pilar fundamental de sus equipos, permitiendo que el resto brille.

Aunque sufrió una derrota con su club en la final de la Champions League y perdió la final de la Eurocopa con su país este año, ganó un triplete local con el Barcelona.

Guijarro, de 27 años, marca el ritmo para equilibrar a su equipo desde la base del mediocampo, recuperando la posesión y creando jugadas de ataque.

Si bien su trabajo no siempre es el más visible, es constante y ha resultado un elemento crucial en la conformación de sus equipos.

Ha ganado seis ligas, seis Copas de la Reina y cuatro Supercopas de España, además de tres Champions League. También formó parte del equipo del torneo de la UEFA para la Eurocopa 2025.

