- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio del escándalo de Ueno Bank.
- La decisión llegó después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
- El Congreso no aceptó la dimisión de Peña y lo convocó este viernes para que presente su alegato.
- Ueno Bank, uno de los bancos más grandes de Paraguay, fue intervenido este martes por el Banco Central del país, congelando las cuentas de cerca de 3 millones de clientes y desatando protestas.
Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña no va al Congreso y sus abogados lo representan en el juicio político
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