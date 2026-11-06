  • El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio del escándalo de Ueno Bank.
  • La decisión llegó después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
  • El Congreso no aceptó la dimisión de Peña y lo convocó este viernes para que presente su alegato.
  • Ueno Bank, uno de los bancos más grandes de Paraguay, fue intervenido este martes por el Banco Central del país, congelando las cuentas de cerca de 3 millones de clientes y desatando protestas.

Crisis en Paraguay: el presidente Peña pide 72 horas para preparar su defensa pero el Senado ya se reúne para el juicio político

BBC News Mundo

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